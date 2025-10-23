«Την σταθερά ενισχυόμενη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας, της βιομηχανίας και της τεχνολογικής καινοτομίας, ανέδειξε η ελληνική συμμετοχή στην έκθεση AUSA, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και στρατηγικού παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Αυτό υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση για την ελληνική παρουσία στην έκθεση AUSA 2025 (13-15 Οκτωβρίου), μέσω του ελληνικού περιπτέρου, που οργανώθηκε υπό την αιγίδα της Enterprise Greece και του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, υπογράμμισε: «Η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας αποτελούν βασικό στόχο της συμμετοχής της Ελλάδας στην AUSA 2025.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην AUSA 2025 επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της χώρας μας ως πυλώνας καινοτομίας, ασφάλειας και σταθερότητας στη διεθνή σκηνή, ενώ αναδεικνύει τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία των ελληνικών επιχειρήσεων, προσελκύοντας νέες συνεργασίες και επενδύσεις.

Η δυναμική ελληνική παρουσία στην Ουάσιγκτον αποδεικνύει ότι η Ελλάδα διαθέτει το όραμα, το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογική επάρκεια για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον της ευρωπαϊκής και διατλαντικής άμυνας.»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης, δήλωσε: «Οι εταιρείες που πλαισίωσαν το Ελληνικό Περίπτερο ανέδειξαν πραγματικά καινοτόμες λύσεις, αποτελώντας σημαντικούς κρίκους στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού άμυνας.

Με τεχνολογική εξειδίκευση και επιχειρηματική ενέργεια, έδωσαν δυναμικό «παρών» στην κορυφαία έκθεση χερσαίων δυνάμεων της Βόρειας Αμερικής. Η παρουσία τους καταδεικνύει την ετοιμότητα του ελληνικού αμυντικού τομέα να συμμετάσχει σε συνεργατικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα προάγουν τη διατλαντική βιομηχανική συνεργασία.

Η κυβέρνησή μας έχει ήδη αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αμυντικής, τεχνολογικής και παραγωγικής βάσης της χώρας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο τα επόμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, και σε συνδυασμό με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της, η Ελλάδα συμβάλλει ουσιαστικά στην εδραίωση συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας.»

Η Ελλάδα στην AUSA

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σηματοδότησαν την ενεργή και δυναμική παρουσία της Ελλάδας στην κορυφαία έκθεση χερσαίων δυνάμεων της Βόρειας Αμερικής, προβάλλοντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας στο διεθνές περιβάλλον.

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Επενδύοντας στο Μέλλον της Ευρωπαϊκής 'Αμυνας: Ευκαιρίες και Καινοτομία στην Ελλάδα», κατά την οποία κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας και εκπρόσωποι φορέων αντάλλαξαν απόψεις για επενδυτικές ευκαιρίες, βιομηχανικές συνέργειες και τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες διαμορφώνουν το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν οι: Santiago Robles Monsalve, Acting Head of Political Section, Counsellor for Security and Defense, Delegation of the European Union to the United States, Tonya Curts, Deputy & Senior Manager, Industrial Development at Missiles and Fire Control, Lockheed Martin, Tiziana Cotugno, VP, Corporate Executive for EU and NATO, L3Harris Technologies, καθώς και οι, ΥποστράτηγοςΕλευθέριος Οικονόμου, Διευθυντής Δ' Κλάδου του ΓΕΣ, Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας,Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ, και ο Συνταγματάρχης Νικόλαος Μέγγος,Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων, ΕΛΚΑΚ.

Το ίδιο βράδυ, στην κατοικία της πρέσβεως της Ελλάδος στις ΗΠΑ, Αικατερίνης Νασίκα, διοργανώθηκε δεξίωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού τομέα, καθώς και κυβερνητικών αξιωματούχων. Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για ουσιαστική δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, οι Έλληνες εκθέτες επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της αμερικανικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας Aurora Flight Sciences στη Washington, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά προηγμένες τεχνολογίες και να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας και κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών.

«Όλες οι επιτυχημένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας» καταλήγει η ανακοίνωση.