Μηνύματα σε ΗΠΑ και Ελλάδα

Κορυφώνεται ο εκνευρισμός της Τουρκίας για το «πάγωμα» προμήθειας των F-16 και τις ενέργειες της Ελλάδας στην εκμετάλλευση των ενεργειακών της πόρων. Ο Καλίν διαμήνυσε σήμερα στις ΗΠΑ να μην θέτουν ως προϋπόθεση την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ για τα μαχητικά, ενώ ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε εμμέσως τη χώρα μας ότι αποκλείει την Τουρκία από τους πόρους της Αν. Μεσογείου.

Ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν, με δηλώσεις του κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να μην συναρτά την ικανοποίηση του αιτήματος της Τουρκίας για την προμήθεια των 40 αεροσκαφών F-16 Viper και τον εκσυγχρονισμό έως και 80 F-16 της τουρκικής αεροπορίας με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Αν και υποστήριξε πως η ηγεσία της Τουρκίας πληροφορήθηκε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει καμία τέτοια απαίτηση ή επιθυμία να τερματιστεί το πρόγραμμα προμήθειας των F-16, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουμε μέτρα με βάση αυτό».

«Εάν το πρόγραμμα F-16 εξαρτηθεί από την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, θα ήταν προτιμότερο να μην το βάλουν καθόλου στην ατζέντα τους», προειδοποίησε.

Σημείωσε ακόμα ότι «αν αυτό τεθεί ως προϋπόθεση στο Κογκρέσο, αν ταυτόχρονα απαντήσουν θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για τα F-35, θα χάσουν την ουδετερότητά τους στο ΝΑΤΟ».

Την ίδια ώρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου, συμμετέχοντας σε πάνελ συνεργασίας μεταξύ του Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας και του Ουγγρικού Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου στη Βουδαπέστη, παραδέχτηκε ότι ως επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίες «έπρεπε να αναλάβω δράση αφού είδα καθαρά ότι κάποια "μπλοκ" οικοδομήθηκαν αποκλείοντας την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων».

Αποποιήθηκε τις κατηγορίες ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει γίνει πιο αναθεωρητική, υποστηρίζοντας ότι «απλά ήθελα να εγγυηθώ τα δικαιώματά μας» και εν συνεχεία πρόβαλε την πρόταση Ερντογάν προς την ΕΕ «να διοργανώσει μια Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου όλοι θα έπρεπε να κληθούν, όλα τα παράκτια κράτη, όχι μόνο η Ανατολική Μεσόγειος, και οι χώρες που έχουν ενεργειακές εταιρείες εκεί».

Εξηγώντας το νόημα μιας τέτοιας διάσκεψης ανέφερε: «Γιατί είμαστε υπέρ της δίκαιης διανομής και τα δικαιώματα όλων πρέπει να εγγυηθούν εκεί».

Στο σημείο αυτό επανέλαβε τις κατηγορίες κατά της Ελλάδας για παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος των νησιών στο Αιγαίο, λέγοντας ότι «αυτό είναι η ξεκάθαρη παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 καθώς και της Συνθήκη των Παρισίων του 1947» και πως αυτός είναι ο λόγος που έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ ισχυριζόμενος «ότι είναι ξεκάθαρη παραβίαση των συνθηκών».

Ο ίδιος υποστήριξε πως «πρέπει να βάλουμε στην άκρη ιδεολογικές προκαταλήψεις και ότι η ενεργή εξωτερική μας πολιτική ότι είναι αντίθετη με τα συμφέροντα της κάθε πλευράς», σημειώνοντας ότι «μερικές φορές εξαιτίας των διαφορών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας ή μεταξύ Τουρκίας και άλλων χωρών μπορεί να εκτιμηθεί ως τέτοια».

Αναφερόμενος στην έντονη δραστηριοποίηση της τουρκικής διπλωματίας στην Αφρικανική ήπειρο, είπε ότι κάποιοι «την αμφισβητούν ως αναθεωρητική και νεο-οθωμανική» για να υπογραμμίσει εν συνεχεία πως «καμιά σχέση δεν έχει με νεο-θωμανισμό, αναθεωρητισμό βασικά...»

Αλλά είναι καλό ότι πρόσφατα μεγάλες χώρες που είναι δραστήριες στην Αφρικανική ήπειρο μας προτείνουν να αρχίσουμε πολιτικές συνομιλίες για την Αφρική επίσης, η Γαλλία κυρίως, και οι ΗΠΑ πρόσφατα, συμπλήρωσε.

