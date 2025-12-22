DW: Τουρκικές ανησυχίες για την τριμερή Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Η εφημερίδα Χουριέτ αναφέρει ότι ο ισραηλινός τύπος θεωρεί ότι το υπόβαθρο της συνάντησης διαμορφώνεται από τις κοινές ανησυχίες για την Τουρκία και από μια ενεργειακή συνεργασία που ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια και μετατρέπεται τώρα σε στρατιωτική συμμαχία.

Τα ισραηλινά μέσα περιγράφουν τη συνεργασία ως «συμμαχία» που οικοδομούν οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση ένα κοινό μέτωπο κατά της Τουρκίας.

Οι ανακαλύψεις φυσικού αερίου ανοικτά των ακτών του Ισραήλ, οι αντισιωνιστικές πολιτικές του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η «ευαισθησία» της Τουρκίας στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, οδήγησαν το Τελ Αβίβ στην αναζήτηση νέων συμμάχων στην περιοχή αναφέρει η Jerusalem Post.

Η ισραηλινή εφημερίδα, η οποία περιέγραψε τις δύο χώρες ως «φυσικούς αντιπάλους» της Τουρκίας, τόνισε ότι το Τελ Αβίβ τις βλέπει ως «φυσικούς εταίρους».

Περί Ελλάδας και Κύπρου

Πάντως χθες ο Tούρκος υπουργός Aμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα και αναφέρθηκε στις «μονομερείς πρωτοβουλίες που η Ελλάδα έχει θέσει κατά καιρούς στην ατζέντα της περιοχή», όπως είπε.

«Όσοι επιδιώκουν να χτίσουν την πολιτική τους καριέρα σπέρνοντας τη διχόνοια μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού πρέπει να απαλλαγούν από την παράνοια των απειλών και να εγκαταλείψουν την υπονόμευση της διαδικασίας», πρόσθεσε, ενώ για την Κύπρο τόνισε ότι «καμία προσπάθεια να αποκλειστεί η χώρα μας από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ή να αγνοηθούν τα νόμιμα δικαιώματά μας δεν θα επιτύχει, και σε αυτό το πλαίσιο, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων με την ίδια ευαισθησία».

Ενδεικτικό της ανησυχίας της Τουρκίας για την ανάπτυξη της τριμερούς συμμαχίας Ισραήλ , Ελλάδα και Κύπρου, είναι η προσέγγιση της εθνικιστικής εφημερίδας «Τούρκιγιε» που χαρακτηρίζει τη τριμερή συμμαχία «κάστρο από άμμο στη Μεσόγειο».

«Η Ελλάδα, η οποία έχει αποφασίσει να ενταχθεί σε μια κοινή στρατιωτική δύναμη με τη Νότια Κύπρο και το Ισραήλ, διασκεδάζει με τη μάταιη ιδέα να κρατήσει την Τουρκία ανενεργή στη Μεσόγειο. Ο δρόμος της Τουρκίας δεν μπορεί να εμποδιστεί από ένα σχέδιο οικοδόμησης τείχους με την Ελλάδα», ισχυρίζεται η τουρκική εφημερίδα.