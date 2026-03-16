Η Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής ενέκρινε τη Δευτέρα το νέο πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.

Σημειώνεται πως το πακέτο περιλαμβάνει το νέο σύστημα anti-drone «θόλου» για την προστασία της ελληνικής επικράτειας, με αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), καθώς και πυραύλους ή βαλλιστικούς πυραύλους, με την αξία του να υπολογίζεται στα 3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, περιλαμβάνει και την αναβάθμιση 40 μαχητικών F-16 Fighting Falcon έκδοσης Block 50 στο επίπεδο Viper, με την αξία του προγράμματος να υπολογίζεται πέριξ του ενός δισ. ευρώ.

Το Reuters σημειώνει πως η Ελλάδα διαθέτει στόλο περίπου 150 αεροσκαφών F-16 και έχει ήδη αναβαθμίσει περίπου 40 από αυτά.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ) έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς βγαίνει από την κρίση χρέους της περιόδου 2009-2018 και προσπαθεί να συμβαδίσει με την ιστορική της αντίπαλο, την Τουρκία.

Η νέα αγορά θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ.

Η επιτροπή έδωσε επίσης τη Δευτέρα το πράσινο φως για την αναβάθμιση τεσσάρων παλαιών φρεγατών MEKO 200 και για μια συμφωνία συντήρησης στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C29J.