Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Να προστατευτεί η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη

Την προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη ζήτησε επιτακτικά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μετά τη βεβήλωση του ορθόδοξου νεκροταφείου του Αγίου Ελευθερίου στην Κοινότητα Ταταούλων, ιστορικού κοιμητηρίου για την ελληνορθόδοξη κοινότητα εδώ και 159 χρόνια.

Η βεβήλωση σημειώθηκε την ημέρα της θείας λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά, στην Τραπεζούντα, με καταστροφές σε μνήματα και σκαμμένους λάκκους, ενώ τα σκυλιά-φύλακες είχαν ναρκωθεί.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επισήμανε την ανάγκη για θρησκευτική ανοχή και σεβασμό, ενώ κάλεσε τις αρχές να διασφαλίσουν, όπως έχουν καθήκον και υποχρέωση, την τήρηση της ιερότητας όλων των ιερών τόπων.

The desecration of the Orthodox Cemetery of St. Eleftherios in Tatavla (Kurtuluş), Istanbul, is a stark reminder of the need for religious tolerance & respect. We ask for the Greek minority’s protection and call on authorities to ensure the sanctity of all sacred sites is upheld.