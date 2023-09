Απάντηση Γεραπετρίτη σε Ερντογάν: Σχέδια για λύση δύο κρατών είναι εκτός συζήτησης

Σχέδια για λύση δύο κρατών είναι εκτός συζήτησης, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας ουσιαστικά στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, ο οποίος δεν δίστασε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να καλέσει τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο ελληνοαμερικανικών εκδηλώσεων στη Νέα Υόρκη, πήρε θέση με αφορμή τις νέες τουρκικές προκλήσεις, επισημαίνοντας τα εξής: «Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής σε σχέση με την Κύπρο, η οποία είναι κορυφαία μας προτεραιότητα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την Κυπριακή κυβέρνηση όσον αφορά την προώθηση της ιδέας μιας ενωμένης Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στηρίζουμε αναφανδόν τη λύση ενός ενιαίου κράτους που θα βασίζεται σε μια διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία. Σχέδια για λύση δύο κρατών είναι εκτός συζήτησης».

Παράλληλα, σε δηλώσεις του σε Έλληνες ανταποκριτές ο Γ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η ελληνική αντιπροσωπεία προσήλθε στην 78η Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μια σειρά από σημαντικές επαφές, καθώς και για να εκπροσωπήσει την ελληνική διπλωματία και τα εθνικά μας συμφέροντα στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο.

Ο ίδιος ενημέρωσε πως συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του για την προετοιμασία της αυριανής συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στην τριμερή συνάντηση που είχε με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ισραήλ και της Κύπρου, μια συνεργασία που όπως δήλωσε θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική για περιφερειακές συμμαχίες σε ενέργεια, προστασία περιβάλλοντος και τουρισμό.

#GRUNGA78 🇬🇷 🇺🇳

Trilateral meeting btw FM George Gerapetritis, #Cyprus FM @ckombos & #Israel FM @elicoh1.

Cooperation on #energy & civil protection issues on the agenda (1/2) pic.twitter.com/zBhbVyVv5p