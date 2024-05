Αμετανόητη η πρόεδρος της Β. Μακεδονίας: Αποκάλεσε εκ νέου τη χώρα «Μακεδονία»

Λίγες ώρες μόλις μετά το περιστατικό στην ορκωμοσία της, όταν αποκάλεσε τη χώρα της «Μακεδονία», η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επανέλαβε το ατόπημά της.

Συγκεκριμένα, η Σιλιάνοφσκα απαντώντας σε μια συγχαρητήρια ανάρτηση της πρεσβείας της Σουηδίας στα Σκόπια, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «...η Σουηδία και η ΕΕ θα έχουν πάντα έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο της προέδρου της Μακεδονίας...».

Congratulations to President Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd on being inaugurated as 🇲🇰first female President. The President put a strong emphasis on women’s rights in her speech in parliament today. Sweden provides assistance to 🇲🇰 in order to support🇪🇺accession ….1/2👇 pic.twitter.com/Unm32rr3BS