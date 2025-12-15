Ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής απορρίπτει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο - Ανοίγει δίαυλο για ΑΟΖ με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

Σε πλήρη αποδόμηση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου προχώρησε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, δηλώνοντας δημόσια – για πρώτη φορά από το 2019 – ότι η συμφωνία είναι νομικά άκυρη και δεν δεσμεύει το λιβυκό κράτος.

Παράλληλα, έθεσε το πλαίσιο για έναν νέο κύκλο διαλόγου με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία με αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), ο κ. Σάλεχ ξεκαθάρισε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, που εδρεύει στη Βεγγάζη, είναι η μόνη συνταγματικά αρμόδια αρχή για την κύρωση διεθνών συμφωνιών, υπογραμμίζοντας ότι το μνημόνιο που υπεγράφη από την κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ με την Τουρκία ουδέποτε κατατέθηκε ή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο.

Ως εκ τούτου, όπως τόνισε, στερείται κάθε νομικής ισχύος.

Η τοποθέτηση του προέδρου της λιβυκής Βουλής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποκλείει εκ των πραγμάτων κάθε ενδεχόμενο κύρωσης του Μνημονίου και αποδυναμώνει τις προσπάθειες της Άγκυρας να το εφαρμόσει στην πράξη. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι η σημερινή λιβυκή πολιτική ηγεσία δεν αναγνωρίζει δεσμεύσεις που προέκυψαν χωρίς κοινοβουλευτική νομιμοποίηση.

Η χρονική συγκυρία των δηλώσεων δεν θεωρείται τυχαία. Προηγήθηκε η επίσκεψη του Ακίλα Σάλεχ στην Αθήνα και οι επαφές του με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και το ταξίδι του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ στο Κάιρο, όπου είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, μεταξύ άλλων και για το ζήτημα των θαλάσσιων οριοθετήσεων.

Ο Σάλεχ υποστήριξε ότι η Λιβύη έχει πλέον την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω συνεννόησης και όχι αντιπαράθεσης, επιμένοντας ωστόσο ότι η εθνική κυριαρχία και τα χωρικά ύδατα της χώρας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή.

Αναφερόμενος στις διεθνείς αντιδράσεις, σημείωσε ότι αρκετά κράτη αναγνωρίζουν το έλλειμμα νομιμότητας του Μνημονίου, ενώ άλλοι επέλεξαν να το αντιμετωπίσουν ως τετελεσμένο για πολιτικούς λόγους. Όπως επισήμανε, καμία συμφωνία που δεν έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να δεσμεύσει τη Λιβύη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά του στην Τουρκία, καθώς αποκάλυψε ότι η Άγκυρα έχει εκφράσει διάθεση συμμετοχής σε ευρύτερες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο Λίβυος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν συνεπάγεται αποδοχή των ελληνικών ή άλλων θέσεων, ασκώντας κριτική στην ελληνική επιχειρηματολογία που βασίζεται στην πλήρη επήρεια της Κρήτης για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, την οποία χαρακτήρισε υπερβολική και μη συμβατή με το διεθνές δίκαιο.

Ο Ακίλα Σάλεχ γνωστοποίησε επίσης ότι έχει συγκροτηθεί επιτροπή ειδικών για την πλήρη τεχνική και γεωπολιτική αξιολόγηση του ζητήματος, ενώ επανέλαβε ότι η Λιβύη δεν προτίθεται να ενταχθεί σε ανταγωνιστικά περιφερειακά «στρατόπεδα», αλλά να κινηθεί με βάση τα εθνικά της συμφέροντα και ισορροπημένες σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους.

Ξεκαθάρισε τέλος ότι οποιαδήποτε παραχώρηση στα θαλάσσια σύνορα της χώρας είναι εκτός συζήτησης και ότι κάθε μελλοντική συμφωνία θα εξεταστεί σε τεχνικό, νομικό και πολιτικό επίπεδο, με πλήρη διαφάνεια και κοινοβουλευτικό έλεγχο.