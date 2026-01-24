Σπ. Πρωτοψάλτης: Στήριξη στους μικρούς οινοποιούς και έμφαση στην εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού

Με επίκεντρο τη δυναμική των μικρών και ανεξάρτητων οινοποιείων και τη στρατηγική σημασία του αμπελοοινικού τομέα για την ελληνική οικονομία, πραγματοποιήθηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο τα εγκαίνια της έκθεσης Artisanal Greek Wineries 2026 που είναι αφιερωμένη στον ελληνικό οίνο.

Σε χαιρετισμό του, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε ότι το ελληνικό κρασί δεν αποτελεί απλώς ένα αγροτικό προϊόν, αλλά ένα κομμάτι της ταυτότητας της χώρας, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα δεν έχει μόνο κρασί. Η Ελλάδα έχει ιστορία στο κρασί, έχει ταυτότητα στο κρασί, έχει μέλλον στο κρασί».

Ο αμπελοοινικός τομέας, όπως τονίστηκε, αποτελεί στρατηγική επιλογή για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς συνδέει την παραγωγή με τη μεταποίηση, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και διατηρώντας ζωντανές ολόκληρες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο των μικρών και μεσαίων οινοποιών και των αμπελουργών, οι οποίοι συνεχίζουν να επενδύουν στην ποιότητα και στην αυθεντικότητα, σε μια περίοδο που ο κλάδος αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του κόστους παραγωγής και ο διεθνής ανταγωνισμός.

«Παρά τις δυσκολίες, επιμένετε. Κι αυτός ο δρόμος της ποιότητας είναι που κάνει το ελληνικό κρασί να ξεχωρίζει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πρωτοψάλτης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 1.190 οινοποιεία με εγκαταστάσεις, ενώ συνολικά πάνω από 1.500 παραγωγοί δηλώνουν παραγωγή, με την πλειονότητα να αποτελείται από μικρές μονάδες. «Αυτή η εικόνα επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οινοποιία βασίζεται στην τοπικότητα, στη γνώση και στο μεράκι των ανθρώπων που "κουβαλούν" την παράδοση και ταυτόχρονα κοιτούν μπροστά» σημείωσε ο γενικός γραμματέας.

Την ίδια στιγμή μίλησε και για τη σημαντική παρουσία του ελληνικού κρασιού και στο εξωτερικό, με τις εξαγωγές, το 2024, να φτάνουν τα 98 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προϊόντος σε αγορές υψηλών απαιτήσεων.

Ισχυρές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία και η Κύπρος, αλλά και χώρες εκτός ΕΕ όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελούν βασικούς προορισμούς που ενισχύουν την εξωστρέφεια και χτίζουν σταθερά την εικόνα του ελληνικού κρασιού διεθνώς.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας σημείωσε ότι στο ΥΠΑΑΤ έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας για τον αμπελοοινικό τομέα, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων, τη συνεργασία με τους φορείς του κλάδου και τη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών παρεμβάσεων.

Παράλληλα ανέδειξε τις βασικές παρεμβάσεις του υπουργείου για την ενίσχυση του τομέα, δίνοντας έμφαση στη στοχευμένη αξιοποίηση εργαλείων και προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, όπου για το 2026 καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον και έχουν εγκριθεί 940 αμπελουργοί με πάνω από 7.000 στρέμματα προς αναδιάρθρωση. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και σηματοδοτεί τη μετάβαση του ελληνικού αμπελώνα σε μια νέα εποχή.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία του εκσυγχρονισμού των οινοποιείων, ώστε να ενισχύεται η ποιότητα και η παρουσία στις αγορές και των αδειών νέας φύτευσης, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την ανανέωση και την προοπτική του κλάδου.

Ειδική αναφορά έγινε και στα προγράμματα προώθησης οίνου, ως ένα κρίσιμο εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρέφειας. Για το 2025, η δημόσια χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική ενίσχυση) ανέρχεται σε:

Προώθηση σε Τρίτες Χώρες: 2.791.772,30 ευρώ (Ενωσιακή: 2.134.603,49 ευρώ - Εθνική: 657.168,81 ευρώ)

Προώθηση & Ενημέρωση στην αγορά της ΕΕ: 2.046.181,71 ευρώ (Ενωσιακή: 1.278.863,57 ευρώ - Εθνική: 767.318,14 ευρώ)

Στον χαιρετισμό του, παράλληλα, υπογραμμίστηκε και η δυναμική του οινοτουρισμού, ως ευκαιρία που μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην περιφέρεια, συνδέοντας το κρασί με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις τοπικές εμπειρίες.

Τέλος, ο κ. Πρωτοψάλτης έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται δίπλα στους παραγωγούς, να αφαιρεί εμπόδια και να ανοίγει δρόμους για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.

Το ελληνικό κρασί, όπως τονίστηκε, αποτελεί «την καλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει όταν επενδύει στην ποιότητα και στην αυθεντικότητα».