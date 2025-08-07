Σε άμεση ανταπόκριση στην έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στη λήψη δέσμης 7 έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της επιζωοτίας. Ένα από τα κεντρικά μέτρα είναι η σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας, με σκοπό τον συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου.

Τη συντονιστική ευθύνη της Ομάδας έχει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ενώ συμμετέχουν: ανώτατα στελέχη και επιστήμονες του ΥΠΑΑΤ, στελέχη του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», καθηγητές της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι κορυφαίων φορέων της κτηνοτροφίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας, όπως η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ), η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.) και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Η Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα, προχωρώντας στον καθορισμό των πρώτων επιχειρησιακών δράσεων και στην καταγραφή της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:

· η υποβολή εισηγήσεων στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βέλτιστη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,

· ο συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την άμεση και αποτελεσματική εκρίζωση της νόσου,

· η ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων.

Η δημιουργία της Ομάδας εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμης 7 άμεσων μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

· την καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης,

· τη συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων,

· την αυστηρή εφαρμογή όλων των ελεγκτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων,

· και τον συντονισμό με τις Περιφέρειες και τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Η ομάδα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και θα παραμείνει ενεργή έως την πλήρη εξάλειψη της επιζωοτικής κρίσης.