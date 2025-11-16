Κ. Τσιάρας: Τέλη Νοεμβρίου οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, για εμάς δεν υπάρχει plan b

Τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθούν στους αγρότες οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Για εμάς δεν υπάρχει plan b. Στόχος μας είναι να κλείσουμε αυτό τον κύκλο, όπως ακριβώς έχουμε πει, γιατί υπάρχει δρομολόγηση και συνέχεια άλλων πληρωμών. Ακολουθούμε συγκεκριμένο μοντέλο, οι έλεγχοι δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν».

«Το μοντέλο που έχουμε να τυποποιήσουμε αφορά την κτηνοτροφία και αυτό ήταν το μεγαλύτερο ζήτημα που καλούταν να αντιμετωπίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα μοντέλα ελέγχων που σαν άσκηση και πραγματικότητα υλοποιούνται για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε και όλη η προσπάθεια είναι εστιασμένη στο να κάνουμε τις πληρωμές στο τέλος του μήνα», ανέφερε στο MEGA.

«Ακούω και πιστεύω ότι έχουν βάση τα παράπονα των αγροτών κυρίως για έναν λόγο, την καθυστέρηση των πληρωμών των επιδοτήσεων. Πρέπει όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα για να απαντήσουμε πειστικά», είπε.

«Έχουμε ξεκαθαρίσει σε κάθε κατεύθυνση ότι υπάρχουν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέθεσα τα έγγραφα στο ελληνικό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να ενσωματωθούν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Αυτό προϋποθέτει χρόνο και δημιουργεί λόγο καθυστερήσεων. Το μείζον είναι να μην μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

«Αντιμετωπίζουμε μία παθογένεια για την οποία κάνουμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Θεωρώ ότι θα αποβεί υπέρ αυτών των ανθρώπων, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη και οι ενδεχομένως πόροι που περισσεύουν θα μπορούσαν να αναδιανεμηθούν σε αυτούς τους έντιμους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Για την ευλογιά

Περισσότερα από 400.000 πρόβατα έχουν ήδη θανατωθεί λόγω της ευλογιάς, με τους κτηνοτρόφους να κάνουν λόγο για αποτυχημένη αντιμετώπιση του ζητήματος από την κυβέρνηση.

«Η ευλογιά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός πρωτογενής τομέας μετά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για μία ιογενή λοιμώδη νόσο που δημιουργεί ως αποτέλεσμα, μέσα από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού, τη θανάτωση πολλών ζώων, άρα απομείωση του ζωικού μας κεφαλαίου. Σαν ασθένεια είναι μεταδοτική και μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την αντιμετώπιση της ευλογιάς πρέπει να υπάρχει απόλυτος συνδυασμός δράσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των περιφερειών και των ιδίων των κτηνοτρόφων», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

«Είδαμε τα πρώτα κρούσματα της ευλογιάς μετά τον Αύγουστο του 2024. Υπήρχε μία σχετικά χαμηλή τάση αναπαραγωγής κρουσμάτων, φτάσαμε τον Μάρτιο – Απρίλιο που είχαμε μηδενικά κρούσματα. Η ανάγκη να ανοίξουμε την αγορά για το Πάσχα ήταν αυτή που πυροδότησε εκ νέου την έξαρση της ευλογιάς. Μιλάμε για μία νόσο που έχει εύκολη μεταδοτικότητα. Είναι ένας DNA ιός που έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 6 μήνες και έχει δύσκολο επιδημιολογικό μοντέλο».

Για το εμβόλιο κατά της ευλογιάς

«Αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό εμβόλιο για την ευλογιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή χώρα που να έχει εφαρμόσει το εμβόλιο. Οι χώρες που έχουν εφαρμόσει το εμβόλιο πέραν των 10 ετών βρίσκονται σε μόνιμη ενδημική πραγματικότητα σε ότι αφορά την ευλογιά. Δεν είπα ποτέ ότι εμβόλιο δεν θα γίνει, έχω πει ότι υπάρχει επιστημονική επιτροπή που αποφασίζει γι’ αυτό», ανέφερε σχετικά με το εμβόλιο της ευλογιάς.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός lockdown για την καταπολέμηση της ζωονόσου, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε πως «όταν ένας ιός έχει διάρκεια ζωής 6 μήνες, θα έπρεπε να μιλάμε για ένα lockdown που να ξεπερνά τους 6 μήνες».