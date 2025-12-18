Κ. Τσιάρας για αγρότες: Θα είναι γενναία η μείωση στο ρεύμα, αρκετά πιο κάτω από τα 9 λεπτά

Για πραγματική προσπάθεια της κυβέρνησης να «συναντήσει» τα αιτήματα των αγροτών με μια σειρά από πρωτοβουλίες έκανε λόγο ο Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στο OPEN ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποστήριξε ότι από την περασμένη Δευτέρα έγιναν τοποθετήσεις που απαντούν στα αιτήματα των αγροτών.

«Σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα, οι αγρότες ζήτησαν φθηνότερη κλειδωμένη τιμή η οποία ενδεχομένως δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα παράτασης του προγράμματος «ΓΑΙΑ» με τιμή 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε αλλά θα είναι χαμηλότερη η τιμή από αυτή που ισχύει σήμερα, κάτω από 9 λεπτά. Θα είναι γενναία η μείωση, τέτοια που δεν ισχύει για καμία άλλη επαγγελματική ομάδα» υποστήριξε και μάλιστα τόνισε ότι «όταν μιλάμε για κάτω από 9 λεπτά, δεν εννούμε δεν θα είναι στο 8,9 αλλά αρκετά πιο κάτω».

«Μεγάλη ανάσα στην τιμή του πετρελαίου»

Σε ό,τι αφορά στην τιμή του πετρελαίου, ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει μια μεγάλη ανάσα στον αγροτικό κόσμο και εξήγησε ότι ο ειδικός φόρος θα αφαιρείται απευθείας στη μάνικα και όχι με πίστωση και εκ των υστέρων επιστροφή όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Κληθείς να σχολιάσει τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση με την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ο υπουργός τόνισε ότι «έχουμε ήδη πληρώσει 157,5 εκατ. ευρώ μέσω του μέτρου 23 τα οποία μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουν τα 178 εκατ. ευρώ. Ηδη έχει τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο και έχει εξαγγελθεί και από τον πρωθυπουργό και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι από τα ποσά που έχουν εξοικονομηθεί μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ φτάνουμε περίπου στα 160 εκατ. ευρώ».

Και συνέχισε εξηγώντας πώς και γιατί θα κατανεμηθούν αυτά τα χρήματα.

«Κατά το ήμισυ θα δοθούν στους κτηνοτρόφους που χρειάζονται μια βοήθεια και τα υπόλοιπα 80 εκατ. θα δοθούν σε δύο καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με πολύ χαμηλές τιμές. Τα 35 λεπτά για το βαμβάκι και τα 18 για το σιτάρι είναι πολύ χαμηλές τιμές και το ξέρουμε όλοι κι εμείς επιχειρούμε να στηρίξουμε ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής. Αν όλα αυτά που σας λέω δεν συνιστούν αναπλήρωση του εισοδήματος, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει».

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας κατέκρινε την απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η κυβέρνηση έκανε όλα όσα μπορούσε να κάνει με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα αλλά και τα ζητήματα που έθεσαν οι αγρότες. Το να γίνει μια σοβαρή συζήτηση μεταξύ μας δεν αφορά μόνο την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και των ίδιων. Όταν τους δίνεται η ευκαιρία να θέσουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και χάνεται, αυτό ευθύνεται στους ίδιους».