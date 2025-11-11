Χ. Κέλλας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Κανένας αγρότης τίμιος δεν θα χάσει τα λεφτά του

«Είναι δικαιολογημένος ο θυμός των αγροτών ως ένα σημείο, όμως πρέπει επιτέλους και θα δοθεί, λύση. Θα μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους ελέγχους» τόνισε ο Χρήστος Κέλλας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μέχρι σήμερα έχουν δεσμευτεί και θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα περί τα 33 εκατομμύρια ευρώ, 22 εκατομμύρια περίπου από τα πρώτα 1000 ΑΦΜ στα οποία έγινε έλεγχος και στη συνέχεια η Αστυνομία και μετά από ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη προχθές, έχουν δεσμευθεί άλλα 7 εκατομμύρια από 1760 ΑΦΜ και προχωράνε στη διερεύνηση τεσσάρων εγκληματικών ομάδων. Δεν θα υπολογίσουμε πολιτικό κόστος. Το μαχαίρι θα μπει βαθιά στο κόκκαλο και οι τίμιοι αγρότες δεν θα χάσουν ούτε ευρώ» συνέχισε ο κ. Κέλλας, ενώ οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με συγκέντρωση σήμερα έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ως προς τις πληρωμές που περιμένουν οι αγρότες, ο υφυπουργός στις δηλώσεις του στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ανέφερε τα εξής:

«Είναι κάποιες πληρωμές οι οποίες γίνονται σε κάποια τακτά χρονικά διαστήματα. Ήταν κάποιες μικρές πληρωμές από προγράμματα του 2024 και πριν, τα οποία έπρεπε κανονικά να πληρωθούν 30 Ιουνίου και οι οποίες λόγω των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν πληρωθεί όλα. Κάποια έχουν πληρωθεί. Πρέπει να σας πω ότι επίσης είναι τέλος Οκτωβρίου, γύρω στις 28 Οκτωβρίου πληρώνονται συνήθως κατ’ έτος, κάθε χρόνο η βασική ενίσχυση, η προκαταβολή, το 70% που είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η προκαταβολή λοιπόν θα πληρωθεί τέλη Νοεμβρίου. Ο λόγος είναι ότι η βασική ενίσχυση πληρώνεται περίπου ένα μήνα μετά το κλείσιμο του ΟΣΔΕ γιατί πρέπει να προηγηθούν οι διασταυρώσεις έλεγχοι. Φέτος το ΟΣΔΕ έκλεισε 20 Οκτωβρίου, δηλαδή 20 μέρες αργότερα από ό, τι συνήθως, μετά από αιτήματα των αγροτών για τα γνωστά προβλήματα που υπήρχαν με το ΑΤΑΚ με την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων. Τέλος Νοεμβρίου λοιπόν θα πληρωθούν αυτά τα 600 εκατομμύρια. Επίσης για πρώτη φορά τέλος Νοεμβρίου θα πληρώσουμε το Μέτρο 23. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι ένα μέτρο που γίνεται αναδιανομή των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επειδή ακριβώς η χρονιά που πέρασε το 24-25 η καλλιεργητική ήταν κακή από παραγωγές και οι τιμές ήταν πολύ χαμηλές και εκεί υπάρχει μία πλειάδα αγροτικών προϊόντων τα οποία θα ενισχυθούν. Είναι ένα ποσόν γύρω στα 180 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης τέλη Νοεμβρίου υπολογίζουμε να πληρώσουμε άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι για το φυτικό κεφάλαιο, ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου για την ακρίβεια στη Θεσσαλία από τις καταστροφές που προκάλεσε ο Ντάνιελ».

«Από το υπουργείο ήταν έτοιμα τα προγράμματα όλα, τα χρήματα υπάρχουν, αλλά προέκυψε το γνωστό θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα Ιουνίου, όπου μέχρι αρχές Αυγούστου ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν «υπό κατάληψη» από την Οικονομική Αστυνομία, από το οικονομικό έγκλημα, από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς που παίρνανε διάφορα αρχεία και αυτός είναι ο λόγος της καθυστέρησης.

Επιπλέον, και μετά από συμφωνία και σκληρή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανένας αγρότης τίμιος δεν θα χάσει τα λεφτά του. Απλώς θα προηγηθούν εξονυχιστικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτός είναι ο λόγος της καθυστέρησης. Ήδη έχει αρχίσει να γίνεται να ρέει το πρόγραμμα. Έχουν ήδη πληρωθεί το παλιό πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας και της βιολογικής μελισσοκομίας» προσέθεσε ο κ. Κέλλας.

Ερωτηθείς γιατί τότε οι σημερινές αγροτικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα εφόσον μπαίνει σε τροχιά το θέμα των πληρωμών, ο κ. Κέλλας σημείωσε «στα πλαίσια των καθυστερήσεων, θεωρώ ότι είναι μια συγκέντρωση στην οποία θα έρθουν και στο Υπουργείο να μας δώσουν κάποιο ψήφισμα, κάποια αιτήματα τα οποία και θα συζητήσουμε μαζί τους υποθέτω».

Επομένως, μέχρι τέλος του μήνα θα δοθούν περί τα 800 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον κ. Κέλλα και συνεχίζονται μετά οι πληρωμές, ενώ ως το τέλος του έτους υπολογίζεται ότι θα φτάσουν στο 1.5 δις.

Μετά την αναφορά των δημοσιογράφων στη χθεσινή κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του πρώην αρμόδιου υπουργού κ. Λιβανού, ο κ. Κέλλας επισήμανε τα εξής:

«Αν θέλετε να τα πούμε όλα και έξω από τα δόντια, κατ’ αρχήν είναι διακομματική η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει χρώμα, είναι διακομματική. Πρώτον. Δεύτερον, βλέπετε ότι εμείς ξεκινήσαμε με το που αναλάβαμε το 2019 ήδη έχουμε στείλει ανθρώπους στα δικαστήρια για παράνομες επιδοτήσεις, έχουν βγει αποφάσεις σε πρώτο βαθμό και έχουν καταδικαστεί περί τα 15 άτομα και στη συνέχεια ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτά τα δικαστήρια, τα οποία έχουν τελειώσει σε πρώτο βαθμό, ένα στη Λαμία, ένα στη Λάρισα με εμπλεκόμενους 10 στη μία υπόθεση και εφτά στην άλλη περίπου αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί και με ποινές φυλάκισης. ξεκίνησαν από τη Νέα Δημοκρατία. Από την ώρα που ανέλαβε η κυβέρνηση η δική μας τη διακυβέρνηση της χώρας» συμπλήρωσε ο κ. Κέλλας.

Σχετικά με την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια σημαντική ύφεση στα κρούσματα, σημείωσε ερωτηθείς ο υφυπουργός, δηλαδή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τα κρούσματα είναι σχεδόν μηδενικά.

«Είχαμε τον τελευταίο μήνα μια έξαρση κρουσμάτων στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και στην Αχαΐα και εκεί όμως αρχίζει να φαίνεται μια ύφεση. Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι πάρα πολύ βασική προϋπόθεση, από εκεί και πέρα η επιστημονική επιτροπή αποφασίζει για τα υπόλοιπα» συνέχισε ο κ. Κέλλας.

Ως προς το κρούσμα που εντοπίστηκε στην Κεφαλονιά, ερωτηθείς πώς μπορεί να έφτασε ως εκεί το ζώο μολυσμένο, ο υφυπουργός ρώτησε χαρακτηριστικά «ποιος τα ελέγχει;» και μετά την απάντηση των δημοσιογράφων ότι είναι η αστυνομία και το Λιμενικό, ανέφερε «εντάξει. Τα λέτε μόνοι σας».

Ολοκληρώνοντας σημείωσε ότι είναι θέμα ατομικής ευθύνης κυρίως και επισήμανε ότι απαγορεύεται η διακίνηση γενικώς και απαγορεύεται από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα γιατί είναι περιοχές με θετικά κρούσματα.