Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown - Κυβερνητική σύσκεψη τη Δευτέρα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός lockdown για τα αιγοπρόβατα λόγω του προβλήματος της ευλογιάς, μιλώντας την Κυριακή στο ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος ανέφερε πως για το ζήτημα θα υπάρξει κυβερνητική σύσκεψη τη Δευτέρα.

Ο κ. Κέλλας ανέφερε πως το ενδεχόμενο lockdown μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα όπως «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος». Διευκρίνισε ότι εάν επιβληθεί, δεν θα μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των 15 ημερών, προσθέτοντας ωστόσο ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί.

Σημείωσε ακόμα μέσα στο επόμενο 10ημερο θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδοτήσεων, που έχουν καθυστερήσει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πληρωθούν σε πρώτη φάση οι κτηνοτρόφοι για τις ζωοτροφές, καθώς και στη Θεσσαλία οι αγρότες τα χωράφια των οποίων δεν μπορούν ακόμη να καλλιεργηθούν επειδή είναι καλυμμένα από φερτά υλικά, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Σχετικά με τα μηνύματα που έλαβαν πρόσφατα κάποιοι αγρότες στη Θεσσαλία να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν, ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι όταν συνέβη ο Daniel, δόθηκαν κάποιες προκαταβολές κατά δήλωση των ίδιων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο των εξατομικευμένων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι σε λίγες περιπτώσεις, 2.600 επί συνόλου 38.000, οι προκαταβολές που έλαβαν ήταν μεγαλύτερες από αυτές που δικαιούνταν.

Ανέφερε ότι όποιος θέλει, μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί του σημειώματος που έλαβε, στους κατά τόπους ΕΛΓΑ, με τα κατάλληλα αποδεικτικά, ενώ πρόσθεσε ότι τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα θα καταβληθούν στην ΑΑΔΕ τον Δεκέμβριο του 2027