Warner Bros. Discovery: Από τη συγχώνευση στο αδιέξοδο των $39 δισ. χρέους

Δεν είναι όλες οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιτυχημένες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το 1+1 δεν κάνει 3, ούτε καν 2, αλλά 1,5 ίσως και λιγότερο. Και τότε το γρήγορο διαζύγιο ή ταχεία διάσπαση των δραστηριοτήτων, αποτελούν την καλύτερη επιλογή.

Όταν τον Απρίλιο του 2022 η Warner Media μετά το spin-off από την AT&T συγχωνευόταν με την Discovery Inc. με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τεράστιου επιχειρηματικού οργανισμού στο ευρύτερο χώρο του θεάματoς και των media, ουδείς ανέμενε τις σημερινές εξελίξεις. Έτσι 100 έτη μετά την ίδρυσή της, αφού ιδρύθηκε το 1923, η Warner Bros μαζί με την Discovery, ελέγχουν μέσω του ενιαίου εταιρικού σχήματος, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros, την DC Studios, την Warner Bros Theatre Ventures, την Warner Bros Discovery Home Entertainment, την Turner Entertainment, την Wolper Organization, την WaterTower Music, την DC Comics, την Warner Bros Pictures, την New Line Cinema, την Warner Bros Pictures Animation, την Castle Rock Entertainment, την HBO, την Cinemax, την Magnolia Network, την Discovery, την Scripps Networks, την Turner Broadcasting, την Warner, το CNΝ, το CNN International, την Telepictures, την Alloy Entertainment, την Warner Bros Animation, την Cartoon Network Studios, την Williams Street, τηv Warner Horizon Unscripted Television, το TNT Sports, το Motor Trend Group, το TNT Sports UK, το Eurosport, το Global Streaming & Interactive Entertainment, το Discovery+, το Max Streaming Services, το Discovery Channel, το TLC, το Animal Planet, το OWN, το Investigation Discovery, το Food Network & Cooking Channel, το HGTV, το TBS, το TruTV, το Turner Classic Movies, το HLN, το Cartoon Network/Adult Swim, το Boomerang, τα βιντεοπαιχνίδια Warner Bros. Games και τα International Networks. Μέσα σε αυτήν τη λίστα όλοι μας αναγνωρίζουμε ονόματα με τα οποία έχουμε έρθει σε τακτική επαφή στις κινηματογραφικές αίθουσες και στις τηλεοπτικές οθόνες.

Μιλάμε για ένα κολοσσό παραγωγής κινηματογραφικού, τηλεοπτικού και αθλητικού περιεχομένου και διαχείρισης μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος ωστόσο δεν τα πήγε καλά. H μετοχή της WBD που διαπραγματεύεται στο Nasdaq, έχει υποχωρήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας κατά -71,37% και κατά -84,5% από τα υψηλά του 2021, όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα.

Παράλληλα, έχει υποχωρήσει κατά -29,85%, μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο, όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα, με τον δείκτη του Nasdaq να καταγράφει ολοένα και νέα υψηλά.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων εμφανίζεται μια ανάκαμψη της μετοχής της WBD, λόγω του σεναρίου των spin-off, το οποίο πιθανά θα δώσει αναπνοές στο τεράστιο δανεισμό των $39 δισ. που είναι διπλάσιος από τη σημερινή κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εταιρείας.

Ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες; Παρ’ όλο που ο δανεισμός είναι σχεδόν αποτρεπτικός ακόμα και για σκέψη εξαγοράς ή συγχώνευσης, ο CEO της WBD Ντέιβιντ Ζάσλαβ εξετάζει την πώληση της εταιρείας, την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, τον διαχωρισμό των κινηματογραφικών στούντιο από τις υπόλοιπες δραστηριότητες, τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας μόνο για «streaming», τη δημιουργία ενός joint venture, ή τη δυνατότητα μιας νέας συγχώνευσης μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Οι μόνοι πιθανοί αγοραστές που θα μπορούσαν λόγω μεγέθους να εμφανιστούν, όπως είναι η Sony και η Skydance Media, θα κατευθύνονταν ευκολότερα προς την εξαγορά της Paramount Global, η οποία εμφανίζει δανεισμό ύψους $14 δισ. Η Paramount είχε ξεκινήσει συζητήσεις με σκοπό τη συγχώνευση με την Warner Bros.Discovery, τον περασμένο Δεκέμβριο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.

Οι αναλυτές της BofA, έχουν προτείνει την πώληση από την πλευρά της WBD, του CNN Worldwide που αποτιμάται στα $6 δισ. ή της Warner Bros. Games που αποτιμάται στα $5,6 δισ., καθώς έχει εμφανιστεί συγκεκριμένο αγοραστικό ενδιαφέρον.

O μοναδικός ισχυρός αμερικανικός παίκτης, ο οποίος θα μπορούσε να συγχωνευτεί με την WBD, είναι ο όμιλος της Fox. Και αυτό διότι υπάρχει συμπληρωματικότητα στα προγράμματα τηλεοπτικής ροής που προσφέρουν. Οι κινήσεις όμως, θα πρέπει να είναι ταχύτατες, Οι ζημίες του Q1 προσέγγισαν το $1 δισ. Τα διαφημιστικά έσοδα υποχώρησαν κατά -11%. Τα έσοδα από την πώληση του παιχνιδιού «Suicide Squad: Kill the Justice League», μειώθηκαν κατά -12% σε σύγκριση με το αντίστοιχο παιχνίδι του 2023.

Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει τη θετική κατάληξη της νέας συμφωνίας με το NBA και τη διατήρηση του στο προσφερόμενο πρόγραμμα του Max και του ΤΝΤ. Η μη επίτευξη νέας συμφωνίας θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις οποιεσδήποτε προσπάθειες διάσωσης.

Οι απολύσεις που χρησιμοποιούνται ως έσχατο μέσο σωτηρίας, λίγη επίδραση έχουν στη μείωση των εσόδων και τη συσσώρευση των ζημιών. Η συγχώνευση απέτυχε και το βάρος των δανειακών υποχρεώσεων $39 δισ. απαιτεί λύσεις «out of the box». Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η Warner Bros.Discovery είναι πολύ μεγάλη για να πέσει, δηλαδή «too big to fail». Πράγμα αμφίβολο καθώς ένας όμιλος των media, όσο ισχυρός και αν είναι, δεν έχει συστημικό χαρακτήρα. Ωστόσο, τα διαδοχικά spin offs και ο «ακρωτηριασμός» της WBD, ίσως καταφέρουν να διασώσουν κάτι.