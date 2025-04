Wall Street: «This is a great time to buy» είπε ο Τραμπ - Τεράστια κέρδη για όσους άκουσαν τη συμβουλή του

Για όσους άκουσαν την προτροπή του προέδρου Τραμπ το πρωί της Τετάρτης να αγοράσουν μετοχές, η ανταμοιβή ήταν τεράστια, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μερικές ώρες αργότερα πάγωσε τις αυξήσεις στους δασμούς.

Λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς στη Wall Street, o Τραμπ ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι είναι σπουδαία μέρα για αγορές ''Τhis is a great time to buy !!!'' . Το μήνυμα είχε την υπογραφή του, DJT, που είναι τα αρχικά του ονόματος του και της εταιρείας Trump Media & Technology, ιδιοκτήτριας του Truth Social.

Θεωρητικά, για τους παίκτες που αντέδρασαν άμεσα και προέβησαν σε αγορές μετοχών μετά την προτροπή του Τραμπ, τα κἐρδη ήταν μεγάλα.

Οι μετοχές απογειώθηκαν σε μια ιστορικών διαστάσεων ανάκαμψη το μεσημέρι μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι παγώνουν οι αυξήσεις στους δασμούς για 90 ημέρες.

Το σχέδιο αυτό να επιβληθούν δασμοί στις εισαγωγές στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκε πριν μια εβδομάδα αποδείχτηκε καταστροφική τορπίλη για τις αγορές.

Αν κάποιος είχε αγοράσει το ETF SPDR που προσομοιάζει τον δείκτη αναφοράς S&P500 αμέσως μετά την προτροπή του Τραμπ και πωλούσε στο υψηλό της συνεδρίασης, τα κέρδη θα ήταν μεγάλα. Η τιμή του ETF βρισκόταν στα $494 και εκτοξεύτηκε αργότερα στα $539 μετά από άνοδο άνω του 9% του δείκτη.

Η μετοχή της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla άλλαζε χέρια στα $226, όταν ανέβηκε το μήνυμα του Τραμπ. Ανέκαμψε στα $266 αργότερα, σημειώνοντας άνοδο 18%.

Αν κάποιος είχε ξοδέψει $1.000 αγοράζοντας Τesla, θα μπορούσε να πουλήσει στο υψηλό της συνεδρίασης και να εισπράξει $1.180.

Σίγουρα οι μετοχές παραμένουν υπό πίεση σε σύγκριση με το πού βρίσκονταν πριν μια εβδομάδα, πριν την ανακοίνωση του Τραμπ για μεγάλες αυξήσεις στους δασμούς εισαγωγών.

Η αντίδραση των μικροεπενδυτών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το WallStreet Bets του Reddit ήταν ποικίλες. Μερικοί σχολιαστές θεώρησαν ότι η προτροπή του Τραμπ ήταν χειραγώγηση της αγοράς.

«Μπορείτε να φανταστείτε το insider trading; Αν βρίσκεσαι μέσα στον Λευκό Οίκο και δεν βγεις πολυεκατομμυριούχος, είσαι κυριολεκτικά ο πιο χαζός άνθρωπος του πλανήτη», θεώρησε ένας σχολιαστής.

Με τον S&P500 να βυθίζεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Τραμπ έλεγε ότι δεν παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή αγορά και ότι η οικονομία έπρεπε να πάρει το φάρμακό της για να γίνει πιο ισχυρή. Παρομοίως, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνιζε ότι εστίαση της κυβέρνησης δεν ήταν η Wall Street αλλά ήταν η σειρά της πραγματικής οικονομίας.

Και μετά ήλθε το ''This is a great time to buy!!!'' του Τραμπ το πρωί της Τετάρτης που στο τέλος της συνεδρίασης είχε προσθέσει $4,3 τρισ. στην κεφαλαιοποίηση του δείκτη S&P500.

Όταν ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aptus Capital είδε το ποστάρισμα του Τραμπ την Τετάρτη στην αρχή δεν το πίστεψε, νόμιζε ότι ήταν fake.

Στη συνέχεια, αφού βεβαιώθηκε για τη γνησιότητα του μηνύματος, διερωτήθηκε αν ήταν παραβίαση των κανόνων για να δώσει ο ίδιος την απάντηση: O Tραμπ δεν ακολουθεί κανόνες, κάνει τέτοια πράγματα.