Wall Street: Γιατί ο δείκτης φόβου ανέβηκε κατά 40%

Tα διεθνή χρηματιστήρια χωρίς να έχουν απωλέσει την κεκτημένη δυναμική τους και αψηφώντας σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις των επιτοκίων, τους φόβους για παγκόσμια ύφεση και τα προβλήματα που αναδύονται το ένα μετά το άλλο στην Κίνα, φαίνεται πως σταδιακά απομακρύνονται από τις ακραίες κερδοσκοπικές διαθέσεις.

Ενδεικτικό της μερικής αλλαγής του κλίματος αποτελεί η άνοδος του δείκτη φόβου, του γνωστού S&P500 VIX, που είδε την τιμή του από το 12 να ξεπερνά το 17 μόλις σε μια εβδομάδα. Και μπορεί η αύξηση αυτή των 5 μονάδων να μην λέει πολλά στους μη επαΐοντες, ωστόσο η ποσοστιαία άνοδο υπερβαίνει το 40%.

Αυτό σημαίνει, πως οι αγορές παρ’ όλο που έχουν απομακρυνθεί από τα υψηλά τους και διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους, έχουν αρχίσει και απορροφούν μια σειρά από αρνητικά νέα.

Τα σημαντικότερα αρνητικά νέα στις ΗΠΑ σχετίζονται με τις αξιολογήσεις της Moody’s, που αφορούν την οικονομική κατάσταση και την πιστοληπτική ικανότητα των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών. Η Moody’s ήδη από τον Μάρτιο έχει χαρακτηρίσει σαν αρνητική, την εικόνα του Αμερικανικού τραπεζικού συστήματος (Negative Outlook) και έχει μειώσει από τον Απρίλιο, τη βαθμολογία του Macro Profile του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ σε «Strong +» από «Very Strong –».

Παράλληλα, η Moody’s στην πρόσφατη αξιολόγηση 27 μεγαλύτερων Αμερικανικών τραπεζών, ανέφερε πως η αύξηση των επιτοκίων από την πλευρά της Fed, μειώνει την αξία των Αμερικανικών τραπεζών, καθώς μειώνει την αποτίμηση των τίτλων σταθερού εισοδήματος που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους, αυξάνει τον κίνδυνο της μη εξυπηρέτησης δανείων που έχουν δοθεί, μειώνει τη διάθεση για νέο δανεισμό και ενέχει κινδύνους ρευστότητας.

Αρνητικά και επαρκώς ανησυχητικά είναι τα νέα και από τον κλάδο της οικιστικής ανάπτυξης και των εμπορικών ακινήτων στην Κίνα, ειδικά μετά από την μη πληρωμή των κουπονιών των εταιρικών ομολόγων της Country Garden, όπως είχε σημειωθεί προ ημερών στο άρθρο «Country Garden: Ο νέος κινέζος ασθενής στο χώρο του Real Εstate».

Η ανησυχία στην αγορά επεκτάθηκε με τη φήμη για αναστολή της διαπραγμάτευσης των συγκεκριμένων ομολόγων και τη ραγδαία υποχώρηση και άλλων μετοχών του πληττόμενου κλάδου, όπως είναι Longfor Properties Co Ltd, η Sunac China Holdings Ltd και η Jinmao Holdings Group Ltd. Που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ρευστότητας, αθέτησης υποχρεώσεων και συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων τους. Μάλιστα σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley, η μετοχή της Country Garden υποβαθμίστηκε, με δεδομένη την αύξηση του ρίσκου για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Η επανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, έχουν οδηγήσει σε εύλογες ανησυχίες, όχι μόνο για τις κερδοφορίες των ενεργοβόρων εταιρειών, αλλά και για το ενδεχόμενο συνέχισης των πληθωριστικών πιέσεων.

Έτσι, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες που παρακολουθεί το ευρύ επενδυτικό κοινό, δείχνουν μια σχετικά καλή συμπεριφορά, οι επιμέρους δείκτες που καταγράφουν κατ’ εξοχήν την ψυχολογία των επενδυτών, έχουν σημάνει υποχώρηση.

O δείκτης «Fear & Greed» του CNN Business, που καταγράφει τιμές από το 0 μέχρι το 100, ποσοτικοποιώντας τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των επενδυτών, που ξεκινούν από τον ακραίο φόβο και καταλήγουν στην ακραία απληστία, βρίσκεται σήμερα στο 62, δηλαδή στην περιοχή της απληστίας. Αρκετά υποβαθμισμένος όμως, σε σχέση με το προχθεσινό 65, με το προ εβδομάδος 68 και με το προ μηνός 80, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα.

Δυο από τους επτά υποδείκτες του «Fear & Greed Index», βρίσκονται ήδη σε περιβάλλον φόβου. Ο ένας είναι ο προαναφερθείς δείκτης VIX που κινείται πάνω από τον Κινητό Μέσο Όρο των 50 ημερών, κάτι που δείχνει πως η Wall Street θα παρουσιάσει σημάδια μεγάλης μεταβλητότητας.

O δεύτερος δείκτης που παρουσιάζει και αυτός σημάδια φόβου είναι ο δείκτης που συγκρίνει τις αποδόσεις μετοχών και ομολόγων κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι συνεδριάσεων. Με την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, καταγράφεται μια σαφέστατη στροφή των επενδυτών προς επιλογές «ασφαλείας», όπως είναι οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος.

Με προσοχή και ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τις επόμενες συνεδριάσεις της Wall Street. Είναι η κίνηση του VIX, ένα απλό πυροτέχνημα; Είναι η αποκλιμάκωση του Fear & Greed Index συγκυριακή; Ή μήπως είναι η απαρχή ενός νέου κύκλου;