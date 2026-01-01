Tραμπ: Μεταθέτει για το 2027 τις αυξήσεις δασμών σε έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη μια διακήρυξη για την αναβολή της αύξησης των δασμών για τα έπιπλα, τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα μπάνιου για ένα ακόμη έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Οι υψηλότεροι δασμοί επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την Πέμπτη, αλλά τώρα μετατίθενται για την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα.

Με βάση διακήρυξη του Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ είχε αρχικά ορίσει ότι οι δασμοί σε «ορισμένα επενδεδυμένα ξύλινα προϊόντα» θα αυξάνονταν στο 30% από 25% την 1η Ιανουαρίου, ενώ οι δασμοί σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου θα ανέβαιναν στο 50% από 25%. Η διακήρυξη της Τετάρτης ανέβαλε αυτή την κίνηση και ο υφιστάμενος δασμός 25% παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνεχίζουν να συμμετέχουν σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με εμπορικούς εταίρους για την αντιμετώπιση ζητημάτων εμπορικής αμοιβαιότητας και εθνικής ασφάλειας σε σχέση με τις εισαγωγές ξυλουργικών προϊόντων», αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμφωνίες που θα παρατείνουν περαιτέρω την αναβολή των νέων επιβαρύνσεων.