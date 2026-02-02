Τραμπ: Η Ινδία συμφώνησε να μην αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία - Αμοιβαία μείωση δασμών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία, προσθέτοντας ότι το Νέο Δελχί συμφώνησε να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα.

«Από φιλία και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό Μόντι και, κατόπιν αιτήματός του, με άμεση ισχύ, συμφωνήσαμε σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν μειωμένους αμοιβαίους δασμούς, μειώνοντάς τους από 25% σε 18%», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Ο Μόντι δεσμεύτηκε επίσης να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα ενέργειας, τεχνολογίας, γεωργίας και άλλων τομέων, συνολικής αξίας άνω των 500 δισ. δολαρίων, πρόσθεσε ο Τραμπ.