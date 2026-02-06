Την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγόρησε το TikTok ότι σχεδίασε σκόπιμα την εφαρμογή του ώστε να είναι «εθιστική», επισημαίνοντας χαρακτηριστικά όπως το άπειρο scroll, την αυτόματη αναπαραγωγή και τις ειδοποιήσεις push, καθώς και τον αλγόριθμο προτάσεων.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα από έρευνα που είχε στόχο να εξετάσει τη συμμόρφωση του TikTok με τον εκτεταμένο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ψηφιακών Υπηρεσιών, η Επιτροπή δήλωσε ότι η πλατφόρμα βίντεο μικρής διάρκειας δεν «εκτίμησε επαρκώς» πώς οι σχεδιαστικές της επιλογές θα μπορούσαν να βλάψουν την ευημερία των χρηστών, ιδιαίτερα των ανηλίκων και των ευάλωτων ενηλίκων.

Όπως αναφέρει το Techcrunch, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ανέφερε ότι η εταιρεία αγνόησε «σημαντικούς δείκτες καταναγκαστικής χρήσης της εφαρμογής», όπως ο χρόνος που περνούν οι χρήστες τη νύχτα και πόσο συχνά ανοίγουν την εφαρμογή.

«Με το να ‘ανταμείβει’ συνεχώς τους χρήστες με νέο περιεχόμενο, ορισμένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του TikTok ενισχύουν την ανάγκη για συνεχή scroll και θέτουν τον εγκέφαλο των χρηστών σε ‘λειτουργία αυτόματου πιλότου’. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταναγκαστική συμπεριφορά και να μειώσει τον αυτοέλεγχο των χρηστών», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωση.

Η Επιτροπή τόνισε ότι το TikTok πρέπει να αλλάξει τον «βασικό σχεδιασμό» της διεπαφής χρήστη, απενεργοποιώντας χαρακτηριστικά όπως το άπειρο scroll, εφαρμόζοντας διαλείμματα χρόνου οθόνης και αλλάζοντας το σύστημα προτάσεων.

Το TikTok αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής παρουσιάζουν μια κατηγορηματικά λανθασμένη και εντελώς αβάσιμη εικόνα της πλατφόρμας μας, και θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να αμφισβητήσουμε αυτά τα ευρήματα με κάθε διαθέσιμο μέσο», δήλωσε εκπρόσωπος του TikTok σε ανακοίνωση μέσω email.

Το TikTok προσφέρει εργαλεία διαχείρισης χρόνου οθόνης και γονικού ελέγχου, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι αυτά τα εργαλεία δεν επαρκούν για να μειώσουν τους κινδύνους του εθιστικού σχεδιασμού της εφαρμογής.

«Τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στο να επιτρέπουν στους χρήστες να μειώσουν και να ελέγξουν τη χρήση του TikTok, επειδή είναι εύκολο να τα αγνοήσουν και εισάγουν περιορισμένη αντίσταση. Παρομοίως, οι γονικοί έλεγχοι μπορεί να μην είναι αποτελεσματικοί, επειδή απαιτούν επιπλέον χρόνο και δεξιότητες από τους γονείς για να εφαρμοστούν», ανέφερε η Επιτροπή.