Τι κρύβει για το μέλλον των αγορών το «άλμα» της Nvidia στα 5 τρισ. δολάρια

Περίπου επτά χρόνια και τρεις μήνες από την ημέρα που η Apple έγινε η πρώτη επιχείρηση στα χρονικά με χρηματιστηριακή αξία άνω των 1 τρισ. δολαρίων, η Nvidia αποδεικνύει πως το παιχνίδι των αγορών πλέον παίζεται εξολοκλήρου στο τερέν της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την ώρα που το ράλι των παγκόσμιων μετοχών δείχνει ασταμάτητο, με τον S&P 500 να απέχει μόλις 1,6% από το ορόσημο των 7.000 μονάδων, το «χρυσό παιδί» της ΑΙ, η Nvidia του Τζένσεν Χουάνγκ, έγινε στις συναλλαγές της Τετάρτης η πρώτη εισηγμένη στην ιστορία που ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης.

Δεν είναι απλώς η πολυτιμότερη εταιρεία όλων των εποχών, ούτε απλώς μία μετοχή που προσελκύει μαζικά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Η Nvidia είναι ένα τεχνολογικό μεγαθήριο που σχεδόν κάθε τρίμηνο κάνει θόρυβο και γράφει ιστορία με τα αποτελέσματά της και τις προβλέψεις της.

Η τρομακτική άνοδος του παγκόσμιου ηγέτη της Τεχνητής Νοημοσύνης σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για τις αγορές. Μία εποχή ηγεμονίας των τεχνολογικών μονοπωλίων, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα κυριαρχούν αλλά η Κίνα κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Κάποτε ήταν οι βαριές βιομηχανίες που οδηγούσαν τις χρηματιστηριακές ανόδους, στη συνέχεια οι πετρελαϊκές και οι τράπεζες, ενώ μετέπειτα πήραν τη σκυτάλη τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Apple και η Microsoft.

Σήμερα, είναι η τεχνητή νοημοσύνη που καθορίζει σχεδόν τα πάντα και η άνοδος της Nvidia αποτελεί μία ιστορική ένδειξη για το που κατευθύνονται οι αγορές και η παγκόσμια οικονομία. Οι εταιρείες που θα πρωταγωνιστήσουν στο εξής θα είναι αυτές που θα αποδείξουν πως διαθέτουν την ικανότητα να δημιουργούν αξία, εφαρμόζοντας ή εκπαιδεύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ΑΙ.

Η υπολογιστική ισχύς, η συγκέντρωση, αποθήκευση, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων και φυσικά τα λογισμικά στα οποία βασίζεται η AI, είναι τα πεδία που θα κυριαρχήσουν. Όσο οι αλγόριθμοι θα εξελίσσονται, τόσο οι αγορές θα μπορούν να κοιτάζουν με αισιοδοξία το μέλλον και η φούσκα θα μένει ανέγγιχτη.

Ο επενδυτικός κόσμος κοιτάζει και προς το οικοσύστημα των startups, με φόντο τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων ετών, εταιρειών που ανατρέπουν τα δεδομένα και αποδεικνύουν ότι μπορούν να συνεργαστούν με τα τεχνολογικούς κολοσσούς. Μην ξεχνάμε ότι η OpenAI (η οποία ξεκίνησε ως μη κερδοσκοπική από τον Σαμ Άλτμαν και τον Ίλον Μασκ) που δημιούργησε το ChatGPT, αναμένεται να εισέλθει στο χρηματιστήριο το 2027 με κεφαλαιοποίηση στα 1 τρισ. δολάρια.

Στο μεταξύ, η εκτόξευση της Nvidia υποδηλώνει και την τεράστια και επικίνδυνη συγκέντρωση αξίας και επιρροής καθώς όπως έχει αναφέρει το liberal.gr, οι πέντε μεγαλύτερες τεχνολογικές των ΗΠΑ αντιστοιχούν περίπου στο 16% της συνολικής αξίας των παγκόσμιων μετοχών.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι χρειάστηκαν πάνω από 200 χρόνια – από την ίδρυση της Wall Street - για να φτάσει μία εταιρεία σε αξία τα 1 τρισ. δολάρια και αυτά… πολλαπλασιάστηκαν σε λιγότερο από οκτώ χρόνια. Γι’ αυτό και η ραγδαία και επιθετική άνοδος των αποτιμήσεων έχει αναγκάσει τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους να εξετάζουν το κατά πόσο υπάρχει φούσκα.

Επίσης, χρειάστηκαν μόλις 78 ημέρες συναλλαγών για να ανέβει η Nvidia ένα ακόμα σκαλοπάτι και να φτάσει από τα 4 τρισ. δολάρια στα 5 τρισ. δολάρια. Σύμφωνα με στοιχεία του Dow Jones, η Nvidia πλέον αξίζει περισσότερο από το ΑΕΠ οποιασδήποτε χώρας, με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η Γερμανία, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2025 θα πιάσει την Nvidia.

Ο… Κύρος Γρανάζης της εποχής μας (Τζένσεν Χουάνγκ) και η Nvidia καλούνται να αποδείξουν πως τα όσα οραματίζονται για το μέλλον είναι βιώσιμα. Με άλλα λόγια, καλούνται να αποδείξουν ότι η φούσκα δεν είναι έτοιμη να σκάσει, ότι η ΑΙ θα εξελιχθεί πραγματικά σε θεμέλιο λίθο της παγκόσμιας οικονομίας και ότι η Nvidia θα συνεχίσει να εντυπωσιάζει.

Βέβαια, ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, τόσο από τις ΗΠΑ και εταιρείες όπως η AMD και η Qualcomm, όσο και από την Κίνα. Προς το παρόν, ο Χουάνγκ μπορεί να απολαμβάνει την κορυφή των 5 τρισ. δολαρίων και το γεγονός ότι η αξία της Nvidia ξεπερνά την αθροιστική αξία των Broadcom, TSMC, AMD, ASML, Micron, Qualcomm και Intel.

Για την ιστορία, τέλος, να πούμε ότι η Apple ήταν η εταιρεία που έφτασε πρώτη στα ορόσημα των 1 τρισ. δολαρίων και 2 τρισ. δολαρίων, το 2018 και το 2020, αντίστοιχα. Ακολούθησε η Microsoft η οποία έφτασε πρώτη στα 3 τρισ. δολάρια το 2023, όταν η τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησε το μεγάλο ράλι που διαρκεί έως σήμερα, ενώ το 2024 η Apple πήρε πάλι τα ηνία φτάνοντας πρώτη σε αξία τα 4 τρισ. δολάρια.