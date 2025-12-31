Τι εκτιμούν για την παγκόσμια ανάπτυξη οι CEOs για το 2026

Συνήθως εστιάζουμε την προσοχή μας στις εκτιμήσεις και αναλύσεις των διεθνών οργανισμών, των χρηματιστηριακών οίκων και των επενδυτών και μόνο. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να μελετάμε και τις εκτιμήσεις του ίδιου του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά των διοικητικών στελεχών του.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, η ετήσια έκθεση της Τeneo: «Vision 2026: CEO and Investor Outlook Survey» που βασίζεται στις απόψεις και εκτιμήσεις περισσότερων από 350 CEOs και περισσότερων από 400 θεσμικούς επενδυτές, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Όχι μόνο λόγω της γνώσης και της εμπειρίας που κουβαλάνε, αλλά κυρίως διότι αντιπροσωπεύουν περίπου $19 τρισ., σε χρηματιστηριακή αξία (market cap) και σε κεφάλαια υπό διαχείριση (assets under management).

Η Teneo είναι μια παγκόσμια συμβουλευτική εταιρεία, ή όπως αποκαλείται «global CEO advisory firm» που ειδικεύεται στην παροχή στρατηγικών συμβουλών σε CEOs και ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιρειών, θεσμικών επενδυτών και οργανισμών. Η παροχή συμβουλών καλύπτει τους τομείς της στρατηγικής και επικοινωνίας, της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της διαχείρισης κρίσεων, πολιτικών ESG, γεωπολιτικών κινδύνων κ.α.

Το γενικό πνεύμα της έκθεσης είναι ότι οι προσδοκίες των CEOs και των θεσμικών επενδυτών σχετικά με την ανάπτυξη, τα επιχειρηματικά deals όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, παραμένουν υψηλές. Όμως μετριάζονται από ανησυχίες, σχετικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της γεωπολιτική αβεβαιότητα και με την επιταχυνόμενη αναταραχή στον τεχνολογικό και ψηφιακό κλάδο.

Συνολικά, το 73% των CEOs και το 82% των επενδυτών αναμένουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα βελτιωθεί το 2026. Ωστόσο, αντανακλώντας την ρευστότητα και τις αντιξοότητες του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η εμπιστοσύνη των CEOs των μεγάλων εταιρειών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 77% και των επενδυτών με το 86% που ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά το 2025. Με τις θετικές προσδοκίες να έχουν υποχωρήσει λόγω των ανησυχιών για το παγκόσμιο εμπόριο, την γεωπολιτική αβεβαιότητα και την τεχνολογική έκρηξη.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η πιο ελκυστική αγορά στον κόσμο για επενδύσεις. Ιδιαίτερα μετά την υιοθέτηση πολιτικών που αφορούν την τεχνολογική έκρηξη και την απορρύθμιση των αγορών. Με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικότερου προς την ανάπτυξη. Παράλληλα οι εταιρείες στις ΗΠΑ έχουν γίνει πιο ανθεκτικές απέναντι στις αναταράξεις των τελευταίων ετών, κάτι που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Οι CEOs κατά 60% και οι επενδυτές κατά 57% συμφωνούν ότι η αποπαγκοσμιοποίηση θα επιταχυνθεί το 2026. Ποσοστά που υποδηλώνουν επιφυλάξεις λόγω της αβεβαιότητας για την κατάληξη του πολέμου των δασμών και των νέων ενεργειακών χαρτών. Η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα ως προς την κατεύθυνση των επενδυτικών κεφαλαίων, σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Με το μέγεθος της αγοράς, την ισχύ της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και τις ακολουθούμενες πολιτικές στην τεχνολογία και στην καινοτομία, να προσδίδουν στην Κίνα σημαντικά πλεονεκτήματα.

Ωστόσο, σε βάθος δεκαετίας οι CEOs σε ποσοστό 46% βλέπουν την Ινδία να αναδύεται ως η απόλυτη κινητήρια δύναμη ζήτησης και ταλέντων, αφήνοντας πίσω της την Κίνα. Και την αντιμετωπίζουν ήδη στα επιχειρηματικά τους πλάνα, ως νέα πηγή ανάπτυξης, αγοράς και καινοτομίας, που θα ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα.

Οι απόψεις των CEOs και των επενδυτών διχάζονται σχετικά με το αν η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση που συνοδεύεται από ισχυρές εντάσεις, είναι ένα προσωρινό και παροδικό φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτοτελώς ως τέτοιο, ή αν είναι η ρευστή αρχή μιας νέας μακροπρόθεσμης αναδιάταξης του παγκόσμιου status quo.

Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) από την έρευνα της Teneo. Έτσι η AI είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επενδυτική κατηγορία του 2026, με το 68% των CEOs να σχεδιάζουν αύξηση των σχετικών δαπανών.

Οι θεσμικοί επενδυτές εκδηλώνουν και μια ανησυχία – ανυπομονησία όσον αφορά τον χρονικό πλαίσιο των αποδόσεων των επενδύσεων (το περίφημο ROI) στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Διότι εδώ μιλάμε για κεφαλαιουχικές επενδύσεις πρωτοφανούς μεγέθους, που μόνο στις ΗΠΑ κυμαίνονται για το 2026 από τα $527 δισ. σύμφωνα με την Goldman Sachs μέχρι τα $611 δισ. σύμφωνα με την Bank of America. Μόνο η Amazon θα προβεί σε επενδύσεις ύψους $125 δισ., η Microsoft $94 δισ., η Google $100 δισ. και η Meta (Facebook) $70 δισ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικής στον τομέα της τεχνολογίας και πληροφορικής, Gartner, οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα ξεπεράσει τα $2 τρισ. Και αυτό σαν συνέχεια της έκδοσης ομολόγων από την πλευρά των τεχνολογικών εταιρειών ύψους άνω των $425 δισ. μέσα στο 2025.

Το 84% των CEOs των μεγάλων εταιρειών προβλέπουν ότι η απόδοση των νέων επενδύσεων (ROI), στις υποδομές και στις εφαρμογές AI θα επιτευχθεί σε περισσότερους από έξι μήνες, ενώ το 53% των επενδυτών αναμένουν ROI μέσα σε έξι μήνες ή ακόμα λιγότερο. Προσοχή, εδώ δεν αναφερόμαστε στις επενδύσεις των εταιρειών που αναπτύσσουν την ΑΙ και στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως Αλλά στις επενδύσεις στις οποίες προβαίνουν οι υπόλοιπες εταιρείες, που υιοθετούν τις λύσεις και τις εφαρμογές ΑΙ, ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, την εσωτερική αποδοτικότητα τους και την ανταγωνιστικότητα τους. Δηλαδή αναφερόμαστε στις επενδύσεις, όχι όσων «δημιουργούν» την ΑΙ, αλλά όσων «χρησιμοποιούν» την ΑΙ.

Συμπερασματικά οι CEOs και οι εκπρόσωποι των θεσμικών επενδυτών είναι επιφυλακτικά θετικοί σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη του 2026. Βλέπουν την αποπαγκοσμιοποίηση να συνεχίζεται, με τις ΗΠΑ να διατηρούν τα σκήπτρα και την Ινδία να ετοιμάζεται να διαδεχθεί την Κίνα, στη θέση του μεγαλύτερου παγκόσμιου εργοστασίου.

Ακόμα πρέπει να συγκρατήσουμε στο μυαλό μας ότι οι CEOs, δηλαδή οι «άνθρωποι που τρέχουν τις επιχειρήσεις» και τις γνωρίζουν και από την καλή και από την ανάποδη πλευρά τους, είναι λιγότερο αισιόδοξοι για το 2026 από τους επενδυτές που τοποθετούν τα κεφάλαια τους σε αυτές, με βάση τις δικές τους προσδοκίες.