Τι αναμένει η αγορά από την αναδιάρθρωση του ΜSCI

Το στοίχημα για την ένταξη της Τράπεζας Κύπρου στον δείκτη MSCI Greece Standard και το ενδιαφέρον για τη μετοχή της Metlen. Ο δείκτης αποτελεί βαρόμετρο για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν τις αναδυόμενες αγορές και η είσοδος ή η έξοδος μιας μετοχής από τον MSCI Standard Index συνοδεύεται από μαζικές εισροές/εκροές

Αύριο Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η αναδιάρθρωση των δεικτών της Morgan Stanley Capital International (MSCI). Μια διαδικασία και με ελληνικό ενδιαφέρον κυρίως για τυχόν μεταβολές στον δείκτη ΜSCI Greece Standard.

Ο δείκτης αποτελεί βαρόμετρο για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν τις αναδυόμενες αγορές και η είσοδος ή η έξοδος μιας μετοχής από τον MSCI Standard Index συνοδεύεται από μαζικές εισροές/εκροές κεφαλαίων από funds που ακολουθούν πιστά τον δείκτη.

Η αναθεώρηση είναι προγραμματισμένη για τις 5 Nοεμβρίου, οι ενδεχόμενες αλλαγές θα εφαρμοστούν στις 25 Νοεμβρίου, με τους επενδυτές να κάνουν τις διορθωτικές κινήσεις τους μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 24 Νοεμβρίου.

Σήμερα ο δείκτης MSCI Greece Standard Index αποτελείται από εννέα μετοχές: Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, Metlen, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Τελευταία μεταβολή στο δείκτη ήταν η έξοδος της Motor Oil τον Αύγουστο του 2024. Για να ενταχθεί μια μετοχή στο συγκεκριμένο δείκτη παίζει ρόλο η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε συνδυασμό με την κεφαλαιοποίηση ομοειδών εταιρειών παγκοσμίως αλλά και το ύψος της κεφαλαιοποίησης που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διασπορά των μετοχών.

Το όριο της κεφαλαιοποίησης για να ενταχθεί μια μετοχή στους δείκτες Standard Index σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ήταν λίγο πάνω από τα 3,5 δισ. δολάρια ή 3,04 δισ. ευρώ.

Δεν φτάνει όμως μόνο η συνολική κεφαλαιοποίηση της μετοχής αλλά, όπως προαναφέρθηκε, και η κεφαλαιοποίηση του free float, δηλαδή η αξία των μετοχών που δεν ανήκουν στους βασικούς μετόχους.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το free float σε αξία να υπερβαίνει τουλάχιστον το 50% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Κατά πάγια τακτική, η MSCI εντοπίζει μια τυχαία ημερομηνία το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα που προηγείται της αναδιάρθρωσης για να «μαρκάρει» την κεφαλαιοποίηση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης του Νοεμβρίου, η ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης είναι μία από τις τελευταίες 10 εργάσιμες ημέρες του Οκτωβρίου 2025, δηλαδή 17-31 Οκτωβρίου 2025.

Μια μετοχή που έχει αυξημένες πιθανότητες να ενταχθεί στον MSCI Greece Standard είναι η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου. Η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας το διάστημα 17-31 Οκτωβρίου κινήθηκε μεταξύ 3,37-3,63 δισ. ευρώ ή 3,88-4,1 δισ. δολάρια. οπότε πληροί το όριο του MSCI για κεφαλαιοποίηση λίγο πάνω από τα 3,5 δισ. δολάρια.

Επίσης πληροί και το όριο του free float το οποίο ανέρχεται στο 77% ξεπερνώντας κατά πολύ το 50% που θέτει ο οίκος. Κοντά στο όριο της κεφαλαιοποίησης είναι και το Ελευθέριος Βενιζέλος (ΔΑΑ) με 3,15 δισ, ευρώ ή 3,63 δισ δολάρια αλλά η ελεύθερη διασπορά μετοχών του είναι κάτω από το 50% οπότε δεν έχει πιθανότητες ένταξης.

Ενδιαφέρον για το rebalancing του MSCI Greece έχει και η Metlen. Αν η μετοχή βγει από τον MSCI Greece των αναδυόμενων αγορών για να ενταχθεί στον small cap των ανεπτυγμένων αγορών του οίκου, τότε εκτιμάται ότι τα δύο funds που έχουν λάβει short θέσεις στη μετοχή θα βρουν εύκολα μετοχές για να κλείσουν τις θέσεις τους αφού πολλά χαρτοφυλάκια των αναδυόμενων αγορών θα αποεπενδύσουν από τον τίτλο. Αν όμως η Metlen παραμείνει στον δείκτη, τότε τα δύο funds θα υποχρεωθούν να αγοράσουν μετοχές σε υψηλότερες τιμές προκαλώντας ανοδική αντίδραση στη μετοχή.