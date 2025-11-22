Ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός για τεχνολογική και βιομηχανική πρωτοκαθεδρία ορίζεται ολοένα και περισσότερο από δύο πυλώνες: την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ενέργεια.

Έρευνα της Wells Fargo Securities περιγράφει την AI ως «στο επίκεντρο ενός γεωπολιτικού αγώνα εξουσίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα «να αναδιαμορφώσει πλήρως την ισορροπία δυνάμεων».

Χαρακτηρίζει τη στιγμή ως μια νέα μορφή αγώνα εξοπλισμών, όχι οριοθετημένη από πυραύλους ή δορυφόρους, αλλά από chips, ηλεκτρισμό και τον έλεγχο βιομηχανικών σημεία-στενώσεων.

Η ανάπτυξη της AI έχει ήδη συγκρουστεί με όρια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διαθεσιμότητα ενέργειας έχει αναδειχθεί ως ο «μεγαλύτερος περιορισμός» για την ανάπτυξη της AI, ενώ το πιο πιεστικό πρόβλημα για την Κίνα είναι η πρόσβαση σε GPUs.

Η Ουάσινγκτον έχει απαντήσει με ένα σύνολο βιομηχανικών πολιτικών που στοχεύουν στην οικοδόμηση αυτοδυναμίας σε στρατηγικούς τομείς.

Ο Νόμος CHIPS και μια πρόσφατη σειρά κυβερνητικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Intel και 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την MP Materials, αντανακλούν μια προσπάθεια εξασφάλισης εγχώριας ικανότητας στους ημιαγωγούς και τα κρίσιμα μέταλλα.

Η Wells Fargo αναφέρει ότι περισσότερα μέτρα «παρόμοια με τον Νόμο CHIPS θα μπορούσαν να έρθουν», καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να προστατεύσουν τις δυνατότητες AI τους από γεωπολιτικούς κραδασμούς, ιδίως σε μια πιθανή σύγκρουση που να περιλαμβάνει την Κίνα και την Ταϊβάν.

Η ενέργεια έχει γίνει εξίσου κεντρική. Πολυετείς προβλέψεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας που αναφέρονται στην έκθεση δείχνουν ότι η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων θα διπλασιαστεί έως το 2030 στην βασική εκτίμηση και ενδεχομένως θα τριπλασιαστεί στην αισιόδοξη εκτίμηση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια αναγνωρίζονται ως τα κύρια καύσιμα που αναμένεται να στηρίξουν την επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά έως το 2035, κυρίως χάρη σε αυτές τις δύο πηγές.

Η πίεση αυτή ήδη προκαλεί συμφωνίες. Οι εταιρείες «σπεύδουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ενέργεια», σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, με τις συσσωρευτικές συμφωνίες για κέντρα δεδομένων σχετιζόμενα με την AI να επιταχύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Ο στρατηγικός ρόλος της ενέργειας είναι εμφανής και στη διπλωματία. Η πρόσφατη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ιαπωνίας περιγράφεται ως εστιασμένη στην παραγωγή ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, με τις περισσότερες επενδυτικές δεσμεύσεις της Ιαπωνίας να κατευθύνονται προς την αμερικανική υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας για την AI και τη βιομηχανία. Οι εταιρείες που αναφέρονται στο κοινό δελτίο περιλαμβάνουν τις GE Vernova, Kinder Morgan, Carrier Global και Cameco.