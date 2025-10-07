Τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης αυξάνουν περαιτέρω τις αποταμιεύσεις τους, φρενάροντας την ανάπτυξη

Τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης αύξησαν περαιτέρω τις αποταμιεύσεις τους το δεύτερο τρίμηνο, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι τα ιστορικά υψηλά επιτόκια θα αντιστραφούν και θα απελευθερώσουν την ιδιωτική κατανάλωση για να στηρίξουν την ανάπτυξη, όταν οι εξαγωγές αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών αυξήθηκε στο 15,4% το δεύτερο τρίμηνο από 15,2% τρεις μήνες νωρίτερα, ανέφερε η Eurostat την Τρίτη, και βρίσκεται πολύ πάνω από το εύρος 12% έως 13% που καταγράφηκε τα χρόνια πριν από την πανδημία.

Ωστόσο, το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών σταμάτησε να μειώνεται και παρέμεινε στο 9% πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Τα νοικοκυριά αποταμιεύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους, ανακτώντας τον πλούτο που έχασαν λόγω της μεταπανδημικής αύξησης του πληθωρισμού και δημιουργώντας αποθέματα ασφαλείας λόγω της συνεχιζόμενης ροής αρνητικών ειδήσεων, από τους δασμούς έως την αδύναμη ανταγωνιστικότητα και τη μέτρια ανάπτυξη.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι είχαν από καιρό προβλέψει μια αντιστροφή της τάσης, καθώς οι πραγματικοί μισθοί έχουν πλέον ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό το έδαφος που έχασαν μετά την αύξηση του πληθωρισμού και η ανεργία κυμαίνεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Η ΕΚΤ είχε προβλέψει πτώση στο 14,7% φέτος και περαιτέρω πτώσεις τα επόμενα χρόνια.

Η αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης έρχεται σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου παρουσίασε πτώση για το μεγαλύτερο μέρος του έτους και έπεσε κάτω από το 5% τον Αύγουστο.

Με τις καθαρές εξαγωγές να αναμένεται να υποστούν πτώση το δεύτερο εξάμηνο, οι οικονομολόγοι βασίζονται στην αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για να στηρίξουν την ανάπτυξη, αλλά το λιανικό εμπόριο τον Αύγουστο αυξήθηκε μόλις 1,0% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, υποδηλώνοντας ότι τα νοικοκυριά παραμένουν επιφυλακτικά.