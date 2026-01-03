Τα νέα τεστ για τη Wall Street στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς

Η πρώτη πλήρης εβδομάδα της νέας χρονιάς μπορεί να ξυπνήσει την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά από τη χειμερινή ραστώνη των εορτών καθώς τα νέα στοιχεία για την απασχόληση δεσπόζουν σε ένα φορτωμένο ξεκίνημα του 2026.

Οι μετοχές γλίστρησαν στην τελευταία συνεδρίαση του 2025 με τον δείκτη S&P500 να καταγράφει απώλειες τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, κέρδισε πάνω από 16% το 2025, την τρίτη διαδοχική χρονιά διψήφιων αποδόσεων με το βαρόμετρο φόβου, τον δείκτη μεταβλητότητας VIX, λίγο πάνω από το χαμηλό έτους.

Οι όγκοι συναλλαγών ήταν υποτονικοί στο τέλος του 2025, όμως το νέο έτος θα μπορούσε να ξεκινήσει με έντονες εξελίξεις. Πέρα από τα φρέσκα μακροοικονομικά στοιχεία, αναμένεται η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς του πρόεδρου Τραμπ καθώς και η επιλογή του νέου προέδρου της Fed, ενώ προ των πυλών βρίσκεται η περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου.

Η Wall Street ψάχνει για κατεύθυνση. Το πως θα διασπάσει το τρέχον εύρος διακύμανσης θα κρίνει αν θα ενισχυθεί η πεποίθηση των επενδυτών ή αν θα προκληθεί έντονη ανησυχία.

Τα νέα στοιχεία από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ θα ανακοινωθούν στις 9 Ιανουαρίου και θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίδραση προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.

Οι ανησυχίες για την εξασθένηση της αγοράς εργασίας ώθησε τη Fed να μειώσει τα επιτόκια σε κάθε μια από τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής του 2025.

Τα χαμηλότερα επιτόκια στήριξαν τις μετοχές, ωστόσο, η έκταση των περαιτέρω μειώσεων το 2026 δεν είναι ξεκάθαρη και οι αξιωματούχοι της Fed ήταν διχασμένοι ως προς την πορεία της νομισματικής πολιτικής στην πιο πρόσφατη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ο πληθωρισμός στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. To παρεμβατικό της επιτόκιο βρίσκεται σήμερα στο 3,5%-3,75% και τα futures επιτοκίων τιμολογούν μικρή πιθανότητα για μια μείωση στην επόμενη συνεδρίαση του Ιανουαρίου αλλά βλέπουν 50% πιθανότητα για μείωση 25 μονάδων βάσης τον Μάρτιο.

Η μέση πρόβλεψη για τις θέσεις απασχόλησης τον Δεκέμβριο είναι ότι αυξήθηκαν κατά 55,000 μετά από αύξηση 64,000 τον Νοέμβριο με το ποσοστό ανεργίας στο 4,6%, σε υψηλό τετραετίας, σύμφωνα με το Reuters.

Oι επενδυτές φοβούνται επίσης ότι μια υπερβολικά αδύναμη εικόνα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σοβαρότερες ανησυχίες από αυτές που σήμερα προεξοφλούν οι αγορές.

Άλλα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό στις 13 Ιανουαρίου.

Η χρηματιστηριακή αγορά προετοιμάζεται επίσης για την περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου που θα ανοίξει η JP Morgan στις 13 Ιανουαρίου μαζί με άλλες μεγάλες τράπεζες.

Με τις αποτιμήσεις των μετοχών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η αγορά ελπίζει σε δυνατούς ρυθμούς αύξησης της κερδοφορίας. Η γενικότερη εκτίμηση είναι τα κέρδη των εισηγμένων του δείκτη S&P500 πέτυχαν αύξηση 13% το 2025 με ρυθμό 15,5% να αναμένεται το 2026, σύμφωνα με την ΙΒΕS.