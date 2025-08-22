Το δεύτερο τρίμηνο (Q2) του 2025 υπήρξε ιστορικό για τις εταιρείες εξόρυξης χρυσού. Με τις μετοχές τους να παραμένουν, ωστόσο, παράδοξα υποτιμημένες παρά τα εντυπωσιακά θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα τους. Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύτηκαν κατά +40,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα $3.285/oz (ανά ουγκιά), οδηγώντας τις μεγάλες εταιρείες εξόρυξης σε πρωτοφανή έσοδα, εντυπωσιακές λειτουργικές ταμειακές ροές και εκρηκτικά κέρδη.

Το VanEck Gold Miners ETF (GDX), το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο επενδυτικό προϊόν του συγκεκριμένου κλάδου, λειτουργώντας ουσιαστικά και σαν δείκτης αναφοράς, έχει παρουσιάσει άνοδο της τάξης του +71,2% από την αρχή του 2025, υπεραποδίδοντας της ανόδου που κατέγραψε η ίδια η τιμή του χρυσού. Παρά την απόδοση αυτή, οι επενδυτές εξακολουθούν να παραβλέπουν τις μετοχές του κλάδου, καθώς μένουν εστιασμένοι και απορροφημένοι στην έκρηξη των ψηφιακών μετοχών και των μετοχών του οικοσυστήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι 25 κορυφαίες εταιρείες του ETF GDX, που αντιπροσωπεύουν το 86% της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του, κατέγραψαν ιστορικά αποτελέσματα. Η συνολική παραγωγή τους σε εξαμηνιαία βάση, αυξήθηκε ελαφρά, κατά 0,5%. Γεγονός αξιοσημείωτο, ειδικά για μεγάλες εταιρείες που συχνά παλεύουν με την εξάντληση των κοιτασμάτων τους. Τα μεγαλύτερα σε παραγωγή ορυχεία όπως είναι η Newmont και η Barrick Mining κατέγραψαν μειώσεις της παραγωγής τους κατά -8,0% και -15,9% αντίστοιχα. Ενώ τα μικρές και μεσαίες εταιρείες εξόρυξης με δυναμικό παραγωγής από 300.000 έως 1.000.000 ουγκιές, υποστήριξαν την ανοδική τάση.

Αύξηση κόστους εξόρυξης AISC στο +10,5%

Τα κόστη εξόρυξης, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου, αυξήθηκαν κατά +14,5% μέσα στο Q2. Κυρίως λόγω της ιδιαίτερης επιβάρυνσης της περουβιανής Buenaventura που εκτόξευσε τα κόστη της στα $2.136/oz, αφού ο χρυσός που εξορίσει αποτελεί μόλις το 28% των εσόδων της.

Τα συνολικά σταθερά κόστη εξόρυξης AISC (all-in sustaining costs) όπως καθορίζονται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας ανά «παραγόμενη» ουγκιά, αυξήθηκαν κατά +10,5% στα $1.424/oz, προς το υψηλό όριο των προβλέψεων των εξειδικευμένων χρηματιστηριακών αναλυτών, που ανέμεναν από $1.375/oz έως $1.425/oz. Στην άνοδο συνετέλεσαν και τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης (royalties), που καταβάλουν οι εταιρείες εξόρυξης. Τα οποία κλιμακώνονται ανάλογα με τις τελικές τιμές του χρυσού στις αγορές.

Αύξηση κερδοφορίας στο +144%

Η κερδοφορία του κλάδου αποτυπώνεται καλύτερα στα κέρδη ανά ουγκιά, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση των AISC, από τη μέση τελική τιμή του χρυσού. Με τη μέση τιμή μέσα στο Q2 στα $3.285/oz και τα κόστη AISC στα $1.424/oz, τα τελικά κέρδη ανά ουγκιά εκτοξεύτηκαν στα $1.861. Καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του +77,6% σε ετήσια βάση, και σε απόλυτα μεγέθη το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία. Αυτή η επίδοση συνεχίζει μια σειρά οκτώ τριμήνων με αντίστοιχες εκρηκτικές αυξήσεις κερδοφορίας της τάξης του 87%, του 47%, του 31%, του 75%, του 74%, του 78%, του 90% και του 78%, μέσα στην προηγούμενη διετία.

Τα συνολικά έσοδα των 25 κορυφαίων εταιρειών του χαρτοφυλακίου του VanEck Gold Miners ETF (GDX) αυξήθηκαν κατά +21,2% στα $23.9 δισ. Ενώ, εξαιρώντας τις νοτιοαφρικανικές εταιρείες, οι οποίες εμφανίζουν μια σειρά από προβλήματα στη λειτουργία τους και στην αποδοτικότητα τους, η αύξηση έφτασε το +37,4%. Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά +144,2% στα $7,6 δισ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 56,2% στα $11,3 δισ., οδηγώντας τα ταμειακά διαθέσιμα στα $23,9 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του +45,5%. Αυτές οι χρηματοροές επιτρέπουν στις εταιρείες εξόρυξης να προχωρούν απρόσκοπτα σε επεκτάσεις και νέες κατασκευές ορυχείων, αντιμετωπίζοντας την εξάντληση αποθεμάτων και ενισχύοντας τη μελλοντική τους κερδοφορία.

Η Newmont, η μεγαλύτερη εταιρεία χρυσορυχείων και μοναδική μετοχή που αντιπροσωπεύει τον κλάδο στον S&P 500, είδε τα κέρδη της να εκτοξεύονται στο +142% και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στο +99%, παρά τη μείωση παραγωγής που είχαμε προαναφέρει κατά 8,0%, και τα υψηλότερα κόστη AISC που έφτασαν για τα συγκεκριμένη εταιρεία το Q2, στα $1.593/oz.

Υποτιμημένες μετοχές

Παρά τα θεαματικά ιστορικά αποτελέσματα, οι μετοχές εξόρυξης χρυσού παραμένουν υποτιμημένες, με πολλές να διαπραγματεύονται σε χαμηλούς μονοψήφιους λόγους τιμής προς κέρδη, δηλαδή (P/E), χωρίς καν να υπολογίζουν τα αυξημένα κέρδη των εταιρειών εξόρυξης μέσα στο Q2 του 2025. Ιστορικά, οι αποδόσεις του VanEck Gold Miners ETF (GDX) ακολουθούν τις κινήσεις του χρυσού κατά 2 ή ακόμα και 3 φορές. Ωστόσο, στον παρόντα χρηματιστηριακό κύκλο, ο πολλαπλασιαστής βρίσκεται μόλις στο 1,4.

Με βάση την άνοδο του χρυσού κατά 88%, το GDX θα έπρεπε να έχει εμφανίσει κέρδη από 177% έως και 266%, που αντιστοιχούν σε τιμές από $71,80 έως και $94,80 δολάρια. Δηλαδή, κατά 24% - 63% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών του VanEck Gold Miners ETF. Η χαμηλή απόδοση οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο η ψηφιακή τεχνολογία, όσο και η Tεχνητή Nοημοσύνη έχουν απορροφήσει πλήρως το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, η αυξανόμενη απόδοση του GDX που καταγράφεται από τον Ιούνιο και μετά, υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αρχίζουν να στρέφονται και προς τον χρυσό. Το ETF GDX βρίσκεται κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά. Ένα τεχνικό και ψυχολογικό χαρακτηριστικό που πιθανότατα θα προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον όσων επενδυτών αναζητούν ταυτόχρονα «αξία και δυναμική» («value & momentum») πυροδοτώντας περαιτέρω αγορές.

Μελλοντικές Προοπτικές

Το Q3 του 2025 που διανύουμε, προδιαθέτει για εξίσου θετικά αποτελέσματα, με την τιμή του χρυσού να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα $3.349/oz. Με το κόστος AISC να υπολογίζεται στα $1.537/oz, τα κέρδη ανά ουγκιά προβλέπονται για το σύνολο του Q3 στα $1.812, αυξημένα δηλαδή κατά +73% σε δωδεκάμηνη βάση. Καθόλου άσχημα, δηλαδή.