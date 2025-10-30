Τα deals Τραμπ - Σι και η μείωση των δασμών

Με την εορταστική διάθεση να κυριαρχεί στην Αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τα παιδιά θα τρέξουν αύριο από «πόρτα σε πόρτα», να κάνουν φάρσες ή να τους κεράσουν τα «κινέζικα γλυκά» που φρόντισαν οι αμερικάνικες επιχειρήσεις, να προμηθευτούν τον φετινό Ιανουάριο, όπως έκαναν και με τα χριστουγεννιάτικα και ότι χωρούσε στις αποθήκες του. Όλα θα τελειώσουν εφέτος.

Διαβάζοντας για μια ακόμη φορά τις ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ του «βγάζω το καπέλο». Είναι μεγάλος παίκτης! Κατάφερε για ακόμη μία φορά να φέρει τα πάνω κάτω και να δώσει την εντύπωση ότι τα κατάφερε. Βέβαια, αυτό δε θέλει τόσο μεγάλη τέχνη, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του προέδρου αποτελεί το «πόπολο» στις αγορές, που ακούει αυτό που θέλει να ακούσει, μεθυσμένο από τις αποδόσεις. Ο Trump είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο μέσω του Truth Social ότι «Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ», αλλά, όπως αποδείχθηκε, η συμφωνία δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ. Ήταν φάρσα? Πάντως κέρασε τις αγορές με ένα +25%!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία ενός έτους, (για ακόμη μία φορά) με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά και μείωσε κατά το ήμισυ τους δασμούς για τη φαιντανύλη που επιβάλλει στο Πεκίνο. Ο πρόεδρος δήλωσε πως η συνάντηση με τον Σι ήταν «εκπληκτική» και ότι «λήφθηκαν πολλές αποφάσεις».

«Το ζήτημα των σπάνιων γαιών έχει επιλυθεί», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια ετήσια συμφωνία που θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Οι δασμοί στις κινεζικές εξαγωγές θα μειωθούν επίσης από 57% σε 47%, ανέφερε. Και φυσικά δε θα επηρεάσουν την κερδοφορία των αμερικάνικων εταιρειών ως δια μαγείας! Σε αντάλλαγμα, το Πεκίνο θα «εργαστεί σκληρά για να σταματήσει τη φαιντανύλη» και θα ξαναρχίσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων γεωργικών προϊόντων.

Ωστόσο, η αγορά σόγιας αντέδρασε αρνητικά, καθώς οι αγορές περίμεναν πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές γεωργικών προϊόντων από την Κίνα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σόγιας στο Σικάγο σημείωσαν πτώση 1% εξαιτίας της απογοήτευσης, λόγω της έλλειψης σαφών στοιχείων για τις γεωργικές αγορές, Φαίνεται ότι η συμφωνία δεν είναι τόσο συγκεκριμένη όσο ελπίζανε οι αγορές.

Το απίστευτο ήταν ότι πριν δύο ημέρες η υπέροχη Nvdia έκανε κίνηση άνω του 10%, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ θα συζητούσε με τον Σι μια μελλοντική συνεργασία με τα τσιπ Blackwell, η οποία δεν έγινε ποτέ αλλά η υπέροχη μετοχή επηρέασε την Wall Street και την οδήγησε σε νέα υψηλά, ενώ η ίδια ξεπέρασε το ΑΕΠ της Γερμανίας στα 5,2 τρισ!

Ωστόσο, το θετικό της συνάντησης ήταν το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόλαβε να «στολίσει» τον συμπαθή μας Πάουελ, που για ακόμη μία φορά προσπαθεί να δουλέψει ανεξάρτητα από τις επιρροές και να κάνει αυτό που πιστεύει και που φοβάται ότι θα το βρει μπροστά του, καθώς με το shutdown να κρατάει καλά, η Fed βαδίζει στα τυφλά!

Με την εορταστική διάθεση στα ύψη, Halloween.Thanksgiving, Black Friday και Χριστούγεννα, οι εταιρείες θα φορέσουν τα γιορτινά τους για να αδειάσουν τα τελευταία τους αποθέματα στους ισχυρότερους καταναλωτές του πλανήτη! Το 80% του τζίρου και των κερδών παραδοσιακά γίνεται αυτό το διάστημα για τις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών και όχι μόνο. Αύριο οι φάρσες και τα κεράσματα θα κυριαρχήσουν στις ΗΠΑ.

H ομίχλη πλανάται πάνω από το εορταστικό σκηνικό του Halloween. Ακόμα και ο Πάουελ το σχολίασε, «όταν είσαι μέσα στην ομίχλη σταματάς ή πηγαίνεις προσεκτικά». Φάρσα ή κέρασμα? Η εποχή των γλυκών πλησιάζει στο τέλος, οι φάρσες θα μας ακολουθούν εώς ότου οι «φαρσέρ» πάθουν υπογλυκαιμία.