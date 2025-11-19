Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ανεπίσημα ότι ενδέχεται να μην επιβάλουν σύντομα δασμούς στους ημιαγωγούς, καθυστερώντας έτσι ένα κεντρικό σημείο της οικονομικής ατζέντας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχοι μετέφεραν αυτά τα μηνύματα τις τελευταίες ημέρες σε ενδιαφερόμενους φορείς της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν άμεση γνώση του θέματος και ένα τρίτο άτομο που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες. Ένα τέταρτο άτομο που παρακολουθεί το θέμα είπε, επίσης, ότι η κυβέρνηση υιοθετεί μια πιο προσεκτική προσέγγιση για να αποφύγει την πρόκληση της Κίνας. Οι συζητήσεις δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Οι συνεργάτες του Τραμπ δεν βιάζονται να αποφασίσουν για τους δασμούς στα τσιπ, καθώς προσπαθούν να αποφύγουν μια ρήξη με το Πεκίνο σε θέματα εμπορίου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια επιστροφή στον εμπορικό πόλεμο και σε διακοπή της ροής κρίσιμων ορυκτών σπάνιων γαιών, σύμφωνα με δύο από τα άτομα.

Τα άτομα αυτά προειδοποίησαν ότι καμία απόφαση δεν είναι τελική έως ότου την υπογράψει η κυβέρνηση και δήλωσαν επίσης ότι δασμοί τριψήφιου ποσοστού θα μπορούσαν να επιβληθούν ανά πάσα στιγμή.

Οι πηγές μίλησαν ανώνυμα προκειμένου να αναφέρουν ιδιωτικές συνομιλίες σχετικά με τις πολιτικές διαβουλεύσεις. Ο Τραμπ δήλωσε τον Αύγουστο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμό περίπου 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, αλλά θα εξαιρέσουν τις εταιρείες που κατασκευάζουν στις ΗΠΑ ή έχουν δεσμευτεί να το κάνουν. Ιδιωτικά, τους τελευταίους μήνες, αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον είχαν πει σε άτομα ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει σύντομα τους δασμούς. Η κατεύθυνση αυτή έχει πλέον αλλάξει, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να συζητά το χρονοδιάγραμμα και άλλες λεπτομέρειες.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου, όταν ρωτήθηκαν για τις συζητήσεις, αμφισβήτησαν ότι η κυβέρνηση είχε αλλάξει τη στάση της.

«Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στη χρήση κάθε μέσου της εκτελεστικής εξουσίας για την επαναπατρισμό της παραγωγής που είναι κρίσιμη για την εθνική και οικονομική μας ασφάλεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος, Κους Ντεσάι. «Οποιαδήποτε ανώνυμη αναφορά που υποδηλώνει το αντίθετο είναι απλά ψευδής είδηση».

Ο αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική του υπουργείου όσον αφορά τους δασμούς 232 για τους ημιαγωγούς». Κανείς από τους δύο δεν διευκρίνισε πότε θα οριστικοποιηθούν οι δασμοί που απειλούνται από τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Τραμπ, ούτε έδωσαν άλλες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει πίεση για τις τιμές καταναλωτή

Οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης να επιβραδύνει ή να περιορίσει το εύρος των δασμών για τα τσιπ θα έρθει σε μια ευαίσθητη στιγμή για τον Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών για τις τιμές εν όψει της εορταστικής περιόδου.

Η αύξηση των φόρων στα εισαγόμενα ημιαγωγικά θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές των συσκευών που τροφοδοτούν, από ψυγεία έως smartphone. Το Reuters ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε ένα σχέδιο που θα φορολογούσε επίσης τις ξένες ηλεκτρονικές συσκευές με βάση τον αριθμό των τσιπ σε κάθε μία.

Ο Τραμπ απέσυρε τους δασμούς σε περισσότερα από 200 προϊόντα διατροφής την περασμένη εβδομάδα, αλλά δήλωσε επίσης ότι οι εισαγωγικοί φόροι του δεν έχουν συμβάλει σημαντικά στον πληθωρισμό. Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης έχει καθυστερήσει τα πρόσφατα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή, αλλά ο πληθωρισμός κυμαίνεται πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από τότε που ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ο Τραμπ προσπαθεί επίσης να διατηρήσει μια ευαίσθητη εμπορική «εκεχειρία» με την Κίνα, έναν κορυφαίο κατασκευαστή ημιαγωγών και συσκευών που τροφοδοτούνται από αυτούς. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και κατέληξαν σε συμφωνία να αφήσουν κατά μέρος τα εμπορικά τους ζητήματα, προς το παρόν.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών στην Κορέα, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν, ωστόσο, τους Κινέζους ομολόγους τους ότι θα μπορούσαν να λάβουν μέτρα εθνικής ασφάλειας τους επόμενους μήνες, τα οποία το Πεκίνο θα μπορούσε να θεωρήσει απαράδεκτα, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με αυτές τις συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε έρευνες για τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και ημιαγωγών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επιβάλει δασμούς σε αυτά, υποστηρίζοντας ότι η εκτεταμένη εξάρτηση από την ξένη παραγωγή τους αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.