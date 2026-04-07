Sentix: Σοκ για το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη - Σε χαμηλό 12 μηνών τον Απρίλιο λόγω της Μέσης Ανατολής

Στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη των δασμών των ΗΠΑ την άνοιξη του 2025 υποχώρησε ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη που καταρτίζει η Sentix, εν μέσω των ανησυχιών για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη, ο πρόδρομος δείκτης εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις -19,2 μονάδες έναντι -3,1 μονάδωβν τον Μάρτιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις -8 μονάδες.

Πρόκειται για χαμηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2025,με την πτώση είναι εξίσου σοβαρή με εκείνη που παρατηρήθηκε πριν από ένα χρόνο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μαζικούς εμπορικούς δασμούς στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε στις -22,8 μονάδες έναντι -95 μονάδων τον Μάρτιο.

Ο δείκτης προσδοκιών (για τους επόμενους έξι μήνες) έπεσε στις -15,5 μονάδες από τις 3,5 μονάδες τον Μάρτιο.

Όπως αναφέρει η Sentix,αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, ήδη από τις αρχές Μαρτίου ήταν εμφανής μια αρχική αντίδραση σοκ. Τέσσερις εβδομάδες αργότερα, ακολουθεί η κατάρρευση».

Η εξέλιξη «συνδέεται άμεσα με τις επίμονα υψηλές τιμές του αργού πετρελαίου, που υπερβαίνουν τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, και με τα εμπόδια στην προσφορά στα Στενά του Ορμούζ που προκύπτουν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι διαταραχές στη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα σε σχέση με πριν από τέσσερις εβδομάδες. Από την πλευρά των επενδυτών, η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η συναφής οικονομική αβεβαιότητα έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα»».