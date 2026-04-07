Ευρωζώνη: Σε χαμηλό 9 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα εν μέσω του πολέμου 

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 μηνών επιβραδύνθηκε για τον Μάρτιο η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global, υπογραμμίζοντας τις πρώτες οικονομικές επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προς την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, ο σύνθετος PMI για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 50,7 μονάδες έναντι 51,9 μονάδων τον Φεβρουάριο και έναντι των 50,5 μονάδων στην προκαταρκτική μέτρηση της S&P Global. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 50,5 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως κάθε μέτρηση άνω των 50 μονάδων φανερώνει επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο PMI υπηρεσιών για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 50,2 μονάδες έναντι 51,9 μονάδων τον Φεβρουάριο, σε χαμηλό 10 μηνώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων της S&P Global Market Intelligence, δήλωσε τα εξής:

«Ο δείκτης PMI του Μαρτίου δείχνει ότι η οικονομία της Ευρωζώνης έχει ήδη πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα ενθαρρυντικά σημάδια ανάπτυξης που παρατηρήθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος έχουν εξαφανιστεί λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας, της δυσλειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων, της αστάθειας των χρηματοπιστωτικών αγορών και της νέας πτώσης της ζήτησης. Η συνοδευόμενη αύξηση των τιμών δημιουργεί το ανεπιθύμητο φάσμα του στασιμοπληθωρισμού, ή και χειρότερα, στο εγγύς μέλλον.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι συρρίκνωσης της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο, εκτός αν υπάρξει ταχεία επίλυση της σύγκρουσης, και ακόμη και τότε είναι πιθανό να δούμε επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας που θα επεκταθούν στους επόμενους μήνες.

Οι εισροές νέων παραγγελιών μειώθηκαν τον Μάρτιο για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο, αν και η συμπίεση των δαπανών λόγω του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης πιθανότατα μόλις αρχίζει. Οι ευρέως διαδεδομένες αναφορές για εμπόδια στην προσφορά που προκύπτουν από τον πόλεμο αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω περιορισμού της ανάπτυξης και εντατικοποίησης της πίεσης στις τιμές.

Οι υψηλότερες τιμές έχουν επίσης αυξήσει την προοπτική αυξήσεων των επιτοκίων, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υιοθετεί μια σκληρή στάση για να αποτρέψει την εδραίωση αυτών των βραχυπρόθεσμων πληθωριστικών πιέσεων.

Ως εκ τούτου, ο επιχειρηματικός αισιοδοξισμός σχετικά με τις προοπτικές έχει υποχωρήσει, γεγονός που έχει ήδη επηρεάσει τις προσλήψεις, αλλά θα περιορίσει και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, είναι πιθανό να δούμε όλο και περισσότερους οικονομικούς αναλυτές να αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη το 2026 και ίσως ακόμη και να προβλέπουν συρρίκνωση του ΑΕΠ το επόμενο τρίμηνο.»