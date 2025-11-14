Σέφκοβιτς: Το νέο οικονομικό πακέτο της ΕΕ θα περιλαμβάνει ελέγχους στις εξαγωγές

Το νέο οικονομικό πακέτο της ΕΕ, το οποίο θα προταθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, θα περιλαμβάνει ελέγχους στις εξαγωγές, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την ενίσχυση της γεωπολιτικής επιρροής, όπως αναφέρει το Reuters.

Ενώ είπε επίσης, ότι η ΕΕ επιταχύνει τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών «με όλους τους πιθανούς εταίρους σε όλες τις ηπείρους, με πολύ σαφή κεφάλαια για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, για την ευαίσθητη τεχνολογία, ώστε να μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε την υποστήριξη προς την Ευρώπη».