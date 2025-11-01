Σε ισχύ από σήμερα οι επιπλέον αμερικανικοί δασμοί στα εισαγόμενα φορτηγά και λεωφορεία

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν από σήμερα επιπλέον δασμούς στις εισαγωγές φορτηγών, στο πλαίσιο της επίθεσης προστατευτισμού που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αν και προβλέπονται και εξαιρέσεις.

Πλέον στα εισαγόμενα φορτηγά επιβάλλονται επιπλέον δασμοί 25%, ενώ νέος δασμός 10% προβλέπεται για τις εισαγωγές λεωφορείων και πούλμαν.

Μετά την επιστροφή του στην προεδρία των ΗΠΑ ο Τραμπ έχει επιβάλει επιπλέον δασμούς τουλάχιστον 10% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα, καθώς και συγκεκριμένους δασμούς σε κάποια προϊόντα που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, όπως το αλουμίνιο, ο χαλκός, η ξυλεία ή ο χάλυβας, αλλά και αυτοκίνητα. Τώρα στον κατάλογο προστίθενται και τα φορτηγά.

Στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι να προωθήσει την εγχώρια βιομηχανία, να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, να δημιουργήσει νέα δημόσια έσοδα, αλλά και να διαπραγματευτεί προτιμησιακή πρόσβαση για αμερικανικά προϊόντα με τους μεγάλους παραγωγούς με αντάλλαγμα μείωση των δασμών.