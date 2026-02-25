Ρεκόρ στον ιδιωτικό δανεισμό προς τις αναδυόμενες αγορές το 2025 - Στα 22,3 δισ. δολάρια

Το ποσό που δάνεισαν οι επενδυτές εκτός τραπεζικού συστήματος στις αναδυόμενες αγορές για το 2025 ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, στα 22,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Global Private Capital Association (GPCA).

Το συνολικό ποσό είναι σχεδόν 40% υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ του 2016 και παρέχει μια εικόνα της στροφής των ιδιωτικών πιστώσεων προς τις αναδυόμενες αγορές, καθώς οι αποδόσεις των δυτικών έργων μειώνονται και αυξάνονται οι ανησυχίες για αθετήσεις υποχρεώσεων.



Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι οι ευρύτερες επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 33% σε 150,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα στοιχεία της GPCA - μιας ομάδας που εκπροσωπεί ιδιώτες επενδυτές που διαχειρίζονται περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στον αναπτυσσόμενο κόσμο - περιλαμβάνουν ιδιωτικά δάνεια, ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματικά κεφάλαια και κεφάλαια που εστιάζουν σε υποδομές και φυσικούς πόρους.



Το μερίδιο των ιδιωτικών πιστώσεων στο συνολικό ποσό αυξήθηκε στο 14%, ενώ το μερίδιο του επιχειρηματικού κεφαλαίου μειώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, στο 24%.

Ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο των ιδιωτικών κεφαλαίων δαπανήθηκε για έργα υποδομών - και μόνο η Ινδία αντιπροσώπευε 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά - ο Τζεφ Σχλαπίνσκι, διευθύνων σύμβουλος έρευνας της GPCA, δήλωσε ότι οι επενδύσεις στον τομέα αυτό αυξάνονται ραγδαία.



«Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις παραδοσιακές τράπεζες. Αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης» ανέφερε στο Reuters σχετικά με την ανάπτυξη των ιδιωτικών πιστώσεων.

«Αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον παρατηρείται σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών».

Οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% της παγκόσμιας αγοράς ιδιωτικών πιστώσεων, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, έχει ξεπεράσει τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τα ευρέως διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια επικεντρώθηκαν επίσης σε μεγάλα έργα - και ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε κατά 10% παρά τη μεγάλη αύξηση των συνολικών δαπανών.



Μέρος αυτής της πτώσης των συναλλαγών οφειλόταν στη μείωση της δραστηριότητας των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία. Ο Σχλαπίνσκιδήλωσε γενικότερα ότι το τοπικό κεφάλαιο αυξάνεται στην Κίνα. Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές δαπάνες στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου μειώθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά, σε 29,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 75% κάτω από το επίπεδο του 2021.



«Η Κίνα φαίνεται να γίνεται όλο και περισσότερο μια τοπική αγορά... έτσι, οι κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης, τα κεφάλαια και οι τοπικοί επενδυτές καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του οικοσυστήματος», σημείωσε ο Σχλαπίνσκι, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ενθαρρύνει όλο και περισσότερο το εγχώριο κεφάλαιο να υποστηρίζει τομείς που τροφοδοτούν τις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες, όπως οι ημιαγωγοί, το υλικό και τα ηλεκτρικά οχήματα.

