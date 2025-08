Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν πυροβοληθεί σε στρατιωτική βάση στην Τζόρτζια, ενώ η περιοχή τέθηκε σε lockdown.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ένας σκοπευτής άνοιξε πυρ στη βάση Fort Stewart το πρωί της Τετάρτης και πολλά άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το CBS αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί σημειωθήκαν σε περιοχή της 2ης Μονάδας Μάχης Τεθωρακισμένων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

🚨 BREAKING: Soliders run to shelter as active shooter situation at Fort Stewart unfolds



They are STILL on lockdown, as a potential SECOND shooter could be in the vicinity



MULTIPLE casualties reported



Pray for our troops 🙏🏻 pic.twitter.com/zUlm0bUe5p