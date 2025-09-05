Η Tesla πρότεινε μια νέα συμφωνία αποζημίωσης για τον Ίλον Μασκ, η οποία ενδεχομένως θα ανέλθει σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ένα τεράστιο πακέτο χωρίς προηγούμενο στον αμερικανικό επιχειρηματικό κόσμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πολυαναμενόμενη πρόταση θέτει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους που πρέπει να επιτύχει για να λάβει την πλήρη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της δραστηριότητας της Tesla στον τομέα των ρομποταξί και της αύξησης της κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε τουλάχιστον 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σήμερα. Το σχέδιο έχει διάρκεια 10 ετών.

Οι επιπλέον μετοχές που θα μπορούσε να λάβει ο Μασκ θα αυξήσουν το μερίδιό του στην εταιρεία ν σε τουλάχιστον 25%, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται λεπτομερώς στην αίτηση πληρεξουσιότητας της Tesla που κατατέθηκε την Παρασκευή. Ο ίδιος έχει δηλώσει δημοσίως ότι επιθυμεί ένα μερίδιο αυτής της τάξης μεγέθους.

Το σχέδιο προσφέρει οικονομικό κέρδος και διευρυμένο έλεγχο της εταιρείας στον Μασκ, που είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μετά την ακύρωση από δικαστήριο του Ντελαγουέρ του πακέτου του 2018, αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώ η Tesla εφεσιβάλλει την απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο αναζητά άλλους τρόπους για να αποζημιώσει τον διευθύνοντα σύμβουλό της, μεταξύ άλλων με μια προσωρινή απονομή μετοχών στις αρχές Αυγούστου, αξίας περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.