Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την αυξανόμενη νευρικότητα των συστημικών τραπεζών απέναντι στην αγορά της ιδιωτικής πίστης (private credit), η JPMorgan Chase προχώρησε στην υποτίμηση της αξίας συγκεκριμένων δανείων που διακρατούνται από μη τραπεζικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ενημέρωσε ήδη τους διαχειριστές κεφαλαίων για τη μείωση της αποτίμησης (markdown) ορισμένων δανείων στα χαρτοφυλάκιά τους.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια της τράπεζας να περιορίσει την έκθεσή της και να μειώσει το ύψος της ρευστότητας που παρέχει προς τα private credit groups, χρησιμοποιώντας τα εν λόγω δάνεια ως εξασφάλιση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι υποτιμήσεις επικεντρώνονται σε δάνεια προς εταιρείες λογισμικού (software). Παρόλο που ο κλάδος θεωρούνταν επί χρόνια «ασφαλές καταφύγιο» λόγω των επαναλαμβανόμενων εσόδων, οι αναλυτές της JPMorgan φαίνεται να υιοθετούν μια πιο συντηρητική στάση, φοβούμενοι τις τεχνολογικές ανατροπές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Ο τομέας του λογισμικού θεωρείται πλέον ολοένα και πιο ευάλωτος σε διαταραχές που προκαλούνται από την AI, γεγονός που αναγκάζει τις τράπεζες να επαναξιολογήσουν τη μελλοντική κερδοφορία και τη βιωσιμότητα των δανειοληπτών», αναφέρει το ρεπορτάζ.

Πηγές με γνώση του θέματος διευκρινίζουν ότι οι περικοπές στις αποτιμήσεις δεν πυροδότησαν margin calls (κλήσεις για πρόσθετες εγγυήσεις) προς το παρόν. Αντίθετα, η κίνηση έχει προληπτικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην άμεση μείωση της διαθέσιμης πίστωσης πριν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Η κίνηση της JPMorgan έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η «χρυσή εποχή» του private credit δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς η Blue Owl Capital στις αρχές του 2026 αναγκάστηκε να παγώσει τις εξαγορές (redemptions) σε ένα από τα κύρια πιστωτικά της κεφάλαια, στην προσπάθειά της να διατηρήσει κεφάλαια και να αποπληρώσει χρέη, ενώ η Blackstone κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση στα αιτήματα εξαγοράς από επενδυτές σε εμβληματικά του funds, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη ρευστότητα του κλάδου.