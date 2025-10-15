Το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ έχει αρχίσει και επηρεάζει τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, εμποδίζοντας τις ισχυρές κεντρικές τράπεζες στη χάραξη της πολιτικής τους, ανέφερε την Τετάρτη το Reuters.

Το σχετικό δημοσίευμα στέκεται στην έλλειψη των στοιχείων για την αμερικανική οικονομία, όπως η αγορά εργασίας, ο πληθωρισμός και άλλα, που προκαλεί το shutdown. Η εξέλιξη «θολώνει» το τοπίο εν μέσω και των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε σειρά χωρών.

«Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζουμε να επιλυθεί σύντομα», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, σε συνέντευξη Τύπου στις 3 Οκτωβρίου, καθώς συζητούσε τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η BoJ στο να αποφασίσει πότε θα επαναλάβει τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Ένας Ιάπωνας υπεύθυνος χάραξης πολιτικής πήγε ακόμη πιο μακριά.

«Είναι αστείο. Ο (πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ) Πάουελ συνεχίζει να λέει ότι η πολιτική της Fed εξαρτάται από τα δεδομένα, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα στα οποία να βασιστεί», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημοσίως.

Η Κάθριν Μαν, μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) , δήλωσε ότι τα ερωτήματα σχετικά με τα αμερικανικά δεδομένα, η διαμάχη για την ανεξαρτησία της Fed και άλλα ζητήματα δεν επηρεάζουν άμεσα τη συζήτηση για την πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές στην εμπορική πολιτική, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα θέματα όπως οι τιμές και οι προοπτικές των εξαγωγών.

Ωστόσο, σημείωσε ότι με την πάροδο του χρόνου η βρετανική λίρα έχασε την κεντρική της θέση στον κόσμο, μια διαδικασία που διήρκεσε δεκαετίες και καθοδηγήθηκε από πολλαπλές δυνάμεις που αποκάλεσε «τερμίτες» και που αποδυνάμωσαν τον ρόλο της λίρας με την πάροδο του χρόνου.

Οι αλλαγές πολιτικής που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν τη θέση του δολαρίου ή να διαβρώσουν την ανεξαρτησία της Fed «είναι ζητήματα που έχουμε κατά νου, αλλά δεν βρίσκονται στο επίκεντρο» είπε η Μαν. Ωστόσο, «είναι οι τερμίτες, σε αντίθεση με κάτι που είναι επικείμενο».

Οι ηγέτες του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού τομέα από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για τις συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και - σε έναν κόσμο που μαστίζεται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ευρώπη, τις εντάσεις και τη βία στη Μέση Ανατολή, καθώς και μακροπρόθεσμα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή - μεγάλο μέρος της προσοχής της συνάντησης είναι πιθανό να καταναλωθεί από τη συζήτηση για τα σχέδια του Τραμπ για τον κόσμο, την μέχρι τώρα απόδοσή του στο αξίωμα και, τώρα, την ξαφνική διακοπή της επίσημης ενημέρωσης για μια οικονομία 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής.



Το shutdown μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή και η ροή των δεδομένων να ξαναρχίσει. Ωστόσο, το επεισόδιο αυτό είναι ενδεικτικό ενός βαθύτερου συνόλου προβλημάτων που αφορούν τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ και την αξιοπιστία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του Τραμπ να αποκτήσει νέα επιρροή στην Fed και της απόλυσης του επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, επειδή ήταν θυμωμένος για μια έκθεση για την απασχόληση που το ΔΝΤ ανέφερε μεταξύ των «αρνητικών κινδύνων» που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή.

«Η εντατικοποίηση της πολιτικής πίεσης επί των θεσμικών οργάνων... θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού, που έχει κερδηθεί με κόπο, στην ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις αποστολές τους», ανέφερε η έκθεση World Economic Outlook που δημοσίευσε το ΔΝΤ την Τρίτη. «Οι πιέσεις επί των τεχνοκρατικών θεσμών που είναι επιφορτισμένοι με τη συλλογή και τη διάδοση δεδομένων θα μπορούσαν επίσης να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού και των αγορών στις στατιστικές που προέρχονται από επίσημες πηγές, περιπλέκοντας σημαντικά το έργο των κεντρικών τραπεζών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής κατά τη λήψη αποφάσεων... Αυξάνει επίσης την πιθανότητα πολιτικών λαθών, εάν η πολιτική παρέμβαση οδηγήσει σε συμβιβασμούς όσον αφορά την ποιότητα, την αξιοπιστία και την επικαιρότητα των δεδομένων».

Μεγαλώνει ο κίνδυνος σφάλματος

Δεν είναι ότι όλα τα δεδομένα έχουν εξαφανιστεί. Η Fed, η οποία αυτοχρηματοδοτείται και δεν επηρεάζεται από το shutdown, συνεχίζει να διεξάγει έρευνες στο εκτεταμένο δίκτυο επαφών της σχετικά με την οικονομία, ενώ ιδιωτικές υπηρεσίες δεδομένων παρέχουν εναλλακτικές λύσεις που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν μάθει να αξιοποιούν ως χρήσιμα, αν και ατελή, υποκατάστατα, τουλάχιστον για βραχυπρόθεσμες αναλύσεις.

«Η ροή δεδομένων από μήνα σε μήνα στις ΗΠΑ αποτελεί θέμα συζήτησης, αλλά ποτέ δεν είναι καθοριστικός παράγοντας» για άλλες κεντρικές τράπεζες, δήλωσε ο Άνταμ Πόζεν, πρόεδρος του Peterson Institute for International Economics

Εάν οι ανοιξιάτικες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας αφορούσαν την αβεβαιότητα που προκάλεσαν τα σχέδια του Τραμπ για υψηλότερους δασμούς και αυξανόμενο προστατευτισμό, τώρα η προσοχή επικεντρώνεται στο πώς οι εταιρείες, οι χώρες και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν το νέο τοπίο.

Σύντομη απάντηση: Όχι τόσο άσχημα όσο αναμενόταν όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο, αλλά εξακολουθούν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές (WEO), η οποία διαπίστωσε «σημαντική, αν και όχι τεράστια, επίδραση των μεταβαλλόμενων πολιτικών στις οικονομικές προοπτικές. Αφού μείωσε τις προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά μισό εκατοστιαίο σημείο τον Απρίλιο στο 2,8%, το ΔΝΤ στην τελευταία πρόβλεψή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης, με την παγκόσμια ανάπτυξη να εκτιμάται πλέον στο 3,2% για το έτος.

Ωστόσο, τώρα, με ένα σημαντικό κενό στη ροή των δεδομένων που καλύπτουν περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής, η εικόνα θα γίνεται όλο και πιο ασαφής όσο περισσότερο διαρκεί το shutdown.