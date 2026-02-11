Οι μετοχές των εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έπεσαν κατακόρυφα την Τρίτη μετά την κυκλοφορία ενός νέου εργαλείου φορολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και υπόσχεται να κάνει τη δουλειά «μέσα σε λίγα λεπτά».

Σύμφωνα με το CNBC, η LPL Financial έκλεισε με πτώση 8,31% μετά από πτώση 11% στις μεσημεριανές συναλλαγές, ενώ η Charles Schwab έπεσε 7,42% και η Raymond James Financial έχασε 8,75% εν μέσω φόβων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαταράξει τον κλάδο τους. Η Morgan Stanley έπεσε 2,4%.

Η τεχνολογική πλατφόρμα Altruist ανακοίνωσε την προσφορά στο πλαίσιο της πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης Hazel και δήλωσε ότι «βοηθά τους συμβούλους να δημιουργήσουν πλήρως εξατομικευμένες φορολογικές στρατηγικές για τους πελάτες, διαβάζοντας και ερμηνεύοντας τα έντυπα 1040, τις αποδείξεις μισθοδοσίας, τα εκκαθαριστικά λογαριασμών, τις σημειώσεις συσκέψεων, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δεδομένα θεματοφυλακής και CRM, και εφαρμόζοντας βαθιά φορολογική λογική στην ανάλυση».

Φαίνεται ότι οι επενδυτές ανησυχούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει ορισμένες από τις κερδοφόρες προσφορές των καθιερωμένων εταιρειών χρηματοοικονομικών συμβούλων ή, τουλάχιστον, θα μειώσει τα περιθώρια κέρδους τους.

Αυτό το είδαμε νωρίτερα φέτος με τις μετοχές λογισμικού, αφού το τελευταίο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης της Anthropic φάνηκε να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκτελούν νομικές εργασίες και να δημιουργούν προγράμματα για τα οποία διαφορετικά θα έπρεπε να πληρώσουν μια ακριβή άδεια χρήσης.

Το iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) έχει σημειώσει πτώση 19% φέτος, καθώς οι μετοχές εταιρειών όπως η ServiceNow και η LegalZoom κατέρρευσαν.

Το iShares U.S. Broker-Dealers and Securities ETF σημείωσε πτώση 3,13% την Τρίτη.