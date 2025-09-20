Η σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στον βιομηχανικό τομέα αυξάνεται, με την υιοθέτηση της αυτής της τεχνολογίας να επεκτείνεται, ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία και την άμυνα, σύμφωνα με αναλυτές της UBS.

Επικαλούμενη έρευνα βιομηχανικών αναλυτών της τράπεζας, η UBS ανέφερε ότι ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιείται η AI και αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, «διαφέρει ουσιαστικά» μεταξύ των υποτομέων, αν και οι αναφορές σε αυτήν έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, αναφέρει το Investing.

Οι συμφωνίες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση προσελκύουν επίσης μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στον βιομηχανικό χώρο των ιδιωτικών αγορών, σύμφωνα με αναλυτές της UBS.

Παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου (VC) που συνδέονται με τη βιομηχανία παραμένουν «σχετικά στάσιμες» από το 2022, οι συμφωνίες VC στην ΤΝ και τη μηχανική μάθηση αντιπροσώπευαν το 38% του παγκόσμιου VC κεφαλαίου που επενδύθηκε στον τομέα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών που σχετίζονται με την ΤΝ και τη μηχανική μάθηση στον βιομηχανικό τομέα, οι επενδύσεις VC αυξήθηκαν κατά 268% σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά την ίδια περίοδο.

Αρκετές εταιρείες που χρησιμοποιούν AI συγκέντρωσαν επίσης πάνω από 500 εκατ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο.

«Η ώθηση για την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και η ζήτηση για αύξηση της αποδοτικότητας, αυξάνονται», έγραψαν οι αναλυτές της UBS.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει «σημαντικές ευκαιρίες» για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ειδικά για όσες προσπαθούν να αναπτύξουν επιλογές αυτόνομης οδήγησης, όπως ρομποταξί, υποστήριξαν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι η AI μπορεί επίσης να βελτιώσει την παραγωγικότητα των εργοστασίων και να μειώσει το κόστος για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Οι εταιρείες άμυνας έχουν παρόμοια ανάγκη για προϊόντα ενισχυμένα με AI προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Παράλληλα, οι τρέχουσες και πιθανές εφαρμογές ΑΙ είναι κρίσιμες στον ευρύτερο χώρο των κεφαλαιουχικών αγαθών και της διαφοροποιημένης βιομηχανίας, ενδεχομένως επηρεάζοντας τα πάντα — από τον σχεδιασμό προϊόντων μέχρι τον αυτοματισμό εργοστασίων και την παραγωγικότητα.

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν δει «λίγα άμεσα στοιχεία» για τον αντίκτυπο της ΤΝ, είτε στις οικονομικές αποδόσεις, είτε στην αύξηση προσωπικού «στην πλειονότητα του βιομηχανικού φάσματος». Ωστόσο, τόνισαν ότι τα «μακροπρόθεσμα οφέλη μέσω της βελτιστοποίησης είναι ξεκάθαρα».