Μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ύψους 17 δισ. δολαρίων της σουηδικής εταιρείας πληρωμών Klarna, οι επενδυτές αναρωτιούνται ποιο μεγάλο όνομα του fintech θα είναι το επόμενο που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Η Klarna σημείωσε άνοδο έως και 30% την ημέρα της εισαγωγής της στη Νέα Υόρκη, πριν περιοριστεί και κλείσει περίπου 15% υψηλότερα. Η μετοχή στη συνέχεια υποχώρησε στα 42,92 δολάρια μέχρι την Παρασκευή, αλλά παραμένει περίπου 7% πάνω από την τιμή εισαγωγής των 40 δολαρίων.

Υπάρχει όμως μια «ουρά» από ονόματα fintech που θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα μετά την Klarna, όπως αναφέρει το CNBC, οι οποίες δείχνουν πολλά υποσχόμενες.

Stripe

Ο αμερικανικός κολοσσός ψηφιακών πληρωμών παραμένει ιδιωτικός εδώ και 15 χρόνια, αλλά το 2024 πραγματοποίησε δευτερογενή πώληση μετοχών με αποτίμηση 91,5 δισ. δολαρίων, κοντά στην κορυφαία αξία του 2021.

Παρά την αντίσταση των ιδρυτών, η Stripe θεωρείται κορυφαίος υποψήφιος για IPO.

Revolut

Η βρετανική ψηφιακή τράπεζα έδωσε πρόσφατα στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να πουλήσουν μετοχές με αποτίμηση 75 δισ. δολαρίων, καθιστώντας την μια από τις πιο πολύτιμες ιδιωτικές fintech παγκοσμίως.

Ο CEO, Nikolay Storonsky έχει δηλώσει πως προτιμάει τις ΗΠΑ για μελλοντική εισαγωγή, απορρίπτοντας το Λονδίνο.

Monzo

Η επίσης βρετανική νεοτράπεζα αποτιμήθηκε στα 5,9 δισ. δολάρια και φέρεται να ετοιμάζει IPO το 2026. Ο CEO TS Anil τονίζει ότι η προτεραιότητα παραμένει η ανάπτυξη, αν και η προοπτική δημόσιας εισαγωγής παραμένει στο τραπέζι.

Starling Bank

Η ανταγωνίστρια της Monzo, εξετάζει εισαγωγή στις ΗΠΑ. Αποτιμήθηκε τελευταία φορά στα 2,5 δισ. λίρες το 2022, ενώ φέρεται να επιδιώκει αποτίμηση 4 δισ. λιρών.

Payhawk

Η βουλγαρική πλατφόρμα διαχείρισης δαπανών, αποτιμημένη σε 1 δισ. δολάρια, κατέγραψε άνοδο εσόδων 85% το 2024. Βλέπει IPO σε ορίζοντα πενταετίας, με στόχο ετήσια έσοδα άνω των 400 εκατ. δολαρίων.

Άλλοι υποψήφιοι: Η Ripple, αποτιμημένη στα 15 δισ. δολάρια, έχει «παγώσει» τα σχέδια εισαγωγής λόγω ρυθμιστικών ζητημάτων, ενώ η γερμανική N26 (9 δισ. δολάρια το 2021) αντιμετωπίζει διοικητικές αναταράξεις.

Η επιτυχία της Klarna δείχνει ότι το παράθυρο για μεγάλες fintech εισαγωγές ανοίγει ξανά, με την Stripe και τη Revolut να ξεχωρίζουν ως οι πιο ισχυροί επόμενοι υποψήφιοι.