Οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν σε αμερικανικές μετοχές ανυπομονούν να γυρίσουν σελίδα μετά το άγριο 2022 και τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων της Fed στην προσπάθειά της να ελέγξει τον υψηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας 40ετίας. Ο δείκτης S&P500 έχασε περίπου 20% το 2022, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από το 2008.

Το σφυροκόπημα υπήρξε χειρότερο για τον δείκτη Nasdaq που κατέγραψε απώλειες περίπου 34%.

Τα υψηλού προφίλ θύματα περιλαμβάνουν τις κάποτε ακάθεκτες μετοχές της Amazon, που υποχώρησε 50% πέρυσι, της Tesla που έχει κάνει βουτιά 70% και της Meta Platforms που έχει υποστεί πτώση 65%. Αντίθετα οι μετοχές του κλάδου ενέργειας αντιστάθηκαν στην τάση με σημαντική άνοδο.

Ο πληθωρισμός και ο βαθμός επιθετικότητας της Fed στην προσπάθειά της να τον συγκρατήσει θα παραμείνει κρίσιμος παράγοντας για την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς τη νέα χρονιά.

Παράλληλα, οι επενδυτές θα δώσουν προσοχή και στις επιπτώσεις των υψηλών επιτοκίων, στα απόνερα της νομισματικής σύσφιξης στην οικονομία και στο αν θα καταστήσει άλλες κινητές αξίες πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις μετοχές.

Το μεγαλύτερο ερώτημα που θα επηρεάσει τις μετοχές το 2023 είναι το αν η οικονομία οδεύει προς ύφεση, όπως αναμένεται ευρέως.

Αν αρχίσει η ύφεση τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε οι μετοχές πιθανότατα θα σημειώσουν περαιτέρω πτώση. Με βάση την ιστορία, τα bear markets δεν πατώνουν ποτέ πριν το ξεκίνημα μιας ύφεσης.

Σε περιόδους ύφεσης το χτύπημα στις μετοχές είναι σημαντικό. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο S&P500 χάνει κατά μέσο όρο 29% σε υφέσεις. Ωστόσο, μετά ακολουθούν δυνατές ανακάμψεις.

Οι επενδυτές ανησυχούν επίσης ότι οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία των επιχειρήσεων δεν ενσωματώνουν πλήρως το ενδεχόμενο ύφεσης, κάτι που αφήνει περιθώριο για περαιτέρω πτώση των μετοχών.

Με βάση το consensus των εκτιμήσεων των αναλυτών, οι επιχειρήσεις που απαρτίζουν τον δείκτη S&P500 θα σημειώσουν αύξηση των κερδών κατά 4,4% το 2023. Όμως, τα κέρδη σημειώνουν πτώση 24% κατά μέσο όρο σε περιόδους υφέσεων.

Οι επιτοκιακές αυξήσεις της Fed έχουν ωθήσει ανοδικά τις αποδόσεις των ομολόγων, καθιστώντας τα ανταγωνιστικά ως προς τις μετοχές. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σκηνικού μετά από ένα περιβάλλον πολύ χαμηλών επιτοκίων για περισσότερο από μια δεκαετία που οδήγησε στο σλόγκαν «ΤΙΝΑ» (there is no alternative), δηλαδή στο «δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή παρά μόνο μετοχές».