ΗΠΑ: Καταναλωτές στρέφονται κατά της Costco για επιστροφές χρημάτων από τους δασμούς Τραμπ

Η Costco Wholesale βρέθηκε αντιμέτωπη την Τετάρτη με αγωγή, στο πλαίσιο προτεινόμενης ομαδικής προσφυγής σε εθνικό επίπεδο, με αίτημα την επιστροφή χρημάτων σε Αμερικανούς καταναλωτές για υψηλότερες τιμές που φέρεται να επέβαλε πριν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώσει τους δασμούς εισαγωγών που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, η αγωγή, που κατατέθηκε από πελάτη της Costco σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Ιλινόις, ζητεί να αναγνωριστεί ότι η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει στους καταναλωτές τυχόν επιστροφές δασμών που θα λάβει, οι οποίοι είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου περί διεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης (IEEPA).

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε στις 20 Φεβρουαρίου ότι ο Τραμπ υπερέβη τις αρμοδιότητές του χρησιμοποιώντας τη νομοθεσία περί έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς το περασμένο έτος. Η απόφαση άνοιξε τον δρόμο για εκτεταμένες δικαστικές διεκδικήσεις στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, όπου η Costco συγκαταλέγεται μεταξύ περισσότερων από 2.000 εταιρειών που έχουν προσφύγει κατά της κυβέρνησης για να ανακτήσουν δασμούς που κατέβαλαν.

Η παγκόσμια εταιρεία μεταφορών FedEx αντιμετωπίζει παρόμοια ομαδική αγωγή καταναλωτών, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα τον περασμένο μήνα.

Η Costco δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ και ο δικηγόρος του ενάγοντος, Μάθιου Στόκοβ, δεν προέβη σε δηλώσεις.

«Η αγωγή αυτή αποσκοπεί στο να αποτρέψει την Costco, τον τρίτο μεγαλύτερο λιανοπωλητή στον κόσμο, από διπλή αποζημίωση», αναφέρεται στο δικόγραφο. «Η Costco δεν έχει δεσμευθεί να επιστρέψει οποιοδήποτε μέρος των αναμενόμενων επιστροφών δασμών στους καταναλωτές που επιβαρύνθηκαν με αυτά τα κόστη».

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρον Βάκρις, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε αναλυτές ότι παραμένει ασαφές αν και πότε οι επιχειρήσεις θα λάβουν πίσω τους δασμούς που κατέβαλαν βάσει του IEEPA. Εάν η Costco λάβει επιστροφές, πρόσθεσε, η εταιρεία σκοπεύει να τις διοχετεύσει σε χαμηλότερες τιμές και καλύτερη αξία για τους καταναλωτές.

Ωστόσο, η αγωγή επισημαίνει ότι η εταιρεία υπόσχεται μόνο «ένα πιθανό μελλοντικό όφελος σε μια απροσδιόριστη ομάδα μελλοντικών αγοραστών».

CNN, Quartz - ΗΠΑ: Ξεκινά η διαδικασία επιστροφής δασμών – Πάνω από $166 δισ. διεκδικούν οι εισαγωγείς

Υπενθυμίζεται ότι, ανοίγει η διαδικασία επιστροφής δασμών στις ΗΠΑ, δύο μήνες μετά την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που ακύρωσε τα μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ, με τους εισαγωγείς να διεκδικούν συνολικά 166 δισ. δολάρια — αν και η καταβολή των ποσών αναμένεται να γίνει σταδιακά και με καθυστερήσεις.

Η υπηρεσία της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ εκτιμά ότι οι επιστροφές θα καταβάλλονται εντός 60 έως 90 ημερών από την έγκριση, αν και ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, εφόσον χρειαστούν πρόσθετοι έλεγχοι.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις αφορούν 53 εκατ. διαφορετικές εισαγωγές, με περισσότερες από 330.000 επιχειρήσεις να διεκδικούν επιστροφές δασμών.

Σύμφωνα με το Quartz, μέχρι τις 14 Απριλίου, περίπου 56.497 εισαγωγείς είχαν ολοκληρώσει την εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, με επιλέξιμες επιστροφές — συμπεριλαμβανομένων των τόκων — που φτάνουν τα 127 δισ. δολάρια.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται σύνθετη, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να καταθέσουν αναλυτικές δηλώσεις για κάθε προϊόν στο οποίο επιβλήθηκαν δασμοί, ενώ τυχόν λάθη στα στοιχεία ή στη μορφοποίηση μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της αίτησης.

Η νομικός Μέγκαν Σουπίνο, από τη δικηγορική εταιρεία Ice Miller, δήλωσε ότι ακόμη και μία μη επιλέξιμη εγγραφή μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ολόκληρου του φακέλου ή επιμέρους στοιχείων, προειδοποιώντας παράλληλα για πιθανά τεχνικά προβλήματα λόγω αυξημένης ζήτησης.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που αναμένουν επιστροφές περιλαμβάνονται και μικρότεροι εισαγωγείς, για τους οποίους τα ποσά είναι κρίσιμα. Ενδεικτικά, εταιρεία από τη Μινεσότα επιβαρύνθηκε με 34.000 δολάρια σε δασμούς τον τελευταίο χρόνο, επιλέγοντας να μην μετακυλήσει το κόστος στους πελάτες της.

Το πρόγραμμα, που ονομάζεται CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), «έχει σχεδιαστεί ώστε να συγκεντρώνει τις επιστροφές δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του νόμου IEEPA μαζί με τους τόκους, αντί να επεξεργάζεται τις επιστροφές ανά μεμονωμένη εισαγωγή», ανέφερε η υπηρεσία σε προηγούμενη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, το IEEPA — International Emergency Economic Powers Act — είναι ο νόμος στον οποίο βασίστηκε ο Τραμπ για την επιβολή των δασμών που πλέον έχουν καταργηθεί.

Όπως αναφέρει το CNN, στην αρχική φάση, μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που έχουν καταβάλει ορισμένους δασμούς θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επιστροφή. Παραμένει ασαφές πότε το σύστημα θα ανοίξει για το σύνολο των δικαιούχων, ενώ δεν αποκλείονται νέες καθυστερήσεις ή ακόμη και περιορισμός του ύψους των επιστροφών, εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις.

«Υπάρχουν εναλλακτικές αρμοδιότητες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειώσουν σημαντικά αυτό το ποσό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News ο επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, αναφερόμενος στο συνολικό ύψος των επιστροφών.