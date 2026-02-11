Παραμένουν οκτώ οι μετοχές του MSCI Greece Standard - Χωρίς προσθέσεις και διαγραφές η αναθεώρηση

Χωρίς αλλαγές για τον δείκτη MSCI Greece Standard των αναδυόμενων αγορών ολοκληρώθηκε η τριμηνιαία αναθεώρηση από την Morgan Stanley Capital International.

Eτσι, οι μετοχές του δείκτη παραμένουν οκτώ, δήλαδη Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον τέσσερις μετοχές του ΧΑ πληρούσαν τα βασικά κριτήρια για ένταξη στο δείκτη (Τράπεζα Κύπρου. Μοtor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν) η μεθοδολογία επιλογής της MSCI είναι περίπλοκη αφού υπολογίζει τη μέση κεφαλαιοποίηση των αγορών και τη μέση κεφαλαιοποίηση της αξίας του free float των υποψήφιων προς ένταξη μετοχών και βγάζει τα δικά της συμπεράσματα για αυτό και συνήθως οι αναλυτές και οι επενδυτές πέφτουν έξω.

Το θετικό για την αγορά είναι ότι δεν υπήρξε και κάποια αποχώρηση από τον δείκτη.

Το rebalancing των δεικτών θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου με τις τραπεζικές μετοχές να παραμένουν στα ραντάρ των επενδυτών.

Ολα τα βλέμματα στην απόφαση της MSCI για αναβάθμιση του ΧΑ

Πλέον το ενδιαφέρον στη διαβούλευση της MSCI με τους θεσμικούς επενδυτές για την αναβάθμιση του ΧΑ από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά.

Τα μηνύματα είναι θετικά και η απόφαση αναμένεται έως τις 31 Μαρτίου. Στόχος είναι η ελλη­νική αγορά να αλλάξει status quo κατά την ανα­θε­ώ­ρηση δει­κτών της MSCI τον Αύγου­στο.

Eνδεχομένως όμως τα καλά νέα να προηγηθούν τον Απρίλιο όταν ο STOXX που έχει θέσει το ΧΑ σε λίστα παρακολούθησης δώσει το πράσινο φως για την αναβάθμιση.

Επίσης, μέσα στο έτος, το ΧΑ θα έχει και άλλη ευκαιρία -αν δεν ευοδωθούν οι προβλέψεις για MSCI και Stoxx- να κάνει το μεγάλο βήμα μετάβασης σε ανεπτυγμένη αγορά στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν θα τεθεί σε ισχύ η αντίστοιχη αναταξινόμηση από τον δείκτη της FTSE