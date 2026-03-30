Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) περιμένει να εξακριβώσει τις επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προς την αμερικανική οικονομία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μιλώντας σε εκδήλωση του πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Ο Αμερικανός τραπεζίτης είπε πως οι ενεργειακές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στην οικονομία των ΗΠΑ δεν είναι ακόμα γνωστές «αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το ποιες θα είναι αυτές».

«Θεωρούμε ότι η πολιτική μας βρίσκεται σε καλό σημείο, ώστε να μπορούμε να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε ο Πάουελ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε μάθημα μακροοικονομίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα του και οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ανεβαίνουν σε μέσο όρο περίπου 4 δολάρια το γαλόνι, η Fed βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πιθανή πίεση ανάμεσα στις δύο εντολές της: την πλήρη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών.

«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό φαίνεται να παραμένουν καλά αγκυροβολημένες πέρα από τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα», είπε ο Πάουελ. «Ωστόσο, είναι κάτι για το οποίο ενδεχομένως αργότερα θα βρεθούμε μπροστά στο ερώτημα του τι πρέπει να κάνουμε. Προς το παρόν δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο, επειδή δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις, αλλά ασφαλώς θα έχουμε υπόψη μας αυτό το ευρύτερο πλαίσιο όταν λάβουμε εκείνη την απόφαση».

Η Fed διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο μίας ημέρας στο εύρος 3,50%-3,75% νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση, ο Πάουελ είχε δηλώσει ότι θα ήθελε πρώτα να δει να υποχωρεί ο πληθωρισμός στα αγαθά που τροφοδοτείται από τους δασμούς, πριν τεθεί καν το ερώτημα αν η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αγνοήσει μια άνοδο του πληθωρισμού που απορρέει από τον πόλεμο με το Ιράν ή να αντιδράσει με πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, ώστε να αποτρέψει την επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Έκτοτε, οι ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό έχουν συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε αύξηση στις προσδοκίες των νοικοκυριών για τις τιμές κατά τον επόμενο χρόνο. Άλλοι δείκτες, περιλαμβανομένου ενός ευρέως παρακολουθούμενου μέτρου της αγοράς, έχουν εμφανιστεί πιο καθησυχαστικοί.