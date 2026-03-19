Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας μέχρι να επιβεβαιωθεί ο διάδοχός του και δεν θα αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας μέχρι η κυβέρνηση Τραμπ να ολοκληρώσει την ποινική της έρευνα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, ο Πάουελ επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο της Fed ως προσωρινός πρόεδρος μέχρι η Γερουσία να επιβεβαιώσει τον υποψήφιο του Προέδρου Τραμπ για να τον αντικαταστήσει, ακολουθώντας το προηγούμενο αρκετών προηγούμενων επικεφαλής της Fed.

Ο Πάουελ διετέλεσε επίσης για ένα σύντομο χρονικό διάστημα υπηρεσιακός πρόεδρος της Fed υπό τον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος τον επαναδιόρισε για μια ακόμη τετραετή θητεία στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας το 2021.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι θα παραμείνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed μέχρι το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ολοκληρώσει την ποινική του έρευνα για τον χειρισμό των ανακαινίσεων στα κεντρικά γραφεία της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον, μαζί με την κατάθεσή του τον Ιούνιο του 2025 για το θέμα ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ολοκληρωθεί οριστικά η έρευνα με διαφάνεια και οριστικότητα», δήλωσε ο Πάουελ την Τετάρτη, λίγο αφότου η Fed διατήρησε σταθερά τα επιτόκια.

Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο και ο Τραμπ τον Ιανουάριο όρισε τον πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Κέβιν Γουόρς, για να τον αντικαταστήσει. Ωστόσο, η ξεχωριστή θητεία του Πάουελ ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Fed δεν λήγει πριν από το 2028, δίνοντάς του τη δυνατότητα να παραμείνει στην Fed σε μη ηγετική θέση για το υπόλοιπο της θητείας του.