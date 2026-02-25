Πάνω από τα 68 δισ. δολάρια τα έσοδα της Nvidia, με «αέρα» από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σημαντικά πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα της Nvidia για τη χρήση του τέταρτου οικονομικού τριμήνου του 2025, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο αμερικανικός τεχνολογικός «κολοσσός», πατώντας πάνω στη μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την Nvidia, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 68,13 δισ. δολάρια έναντι 66,21 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 1,62 δολάρια έναντι εκτιμήσης για 1,53 δολάρια ανά μετοχή.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Nvidia αναμένει πωλήσεις 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, με απόκλιση ±2%, σε σύγκριση με την μέση εκτίμηση των αναλυτών για 72,60 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Wall Street ⁠στοιχηματίζει σε ενδείξεις ισχυρής ζήτησης για τα κορυφαία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, μια ⁠υπόθεση που υποστηρίζεται από τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες των Alphabet, Microsoft, Amazon ​και Meta Platforms, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν σε τουλάχιστον 630 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, με το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών να προορίζεται για κέντρα δεδομένων και επεξεργαστές.