Τουλάχιστον τέσσερις ηγέτες επισκέφθηκαν το Πεκίνο μέσα στον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Φινλανδού πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο, του προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ και του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

Μάλιστα πρόκειται για τις πρώτες επισκέψεις Βρετανού και Καναδού πρωθυπουργού τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενώ και ο πρόεδρος της Ουρουγουάης Γιαμαντού Όρσι αναμένεται να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα, ως ο πρώτος ηγέτης της Νότιας Αμερικής από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέλαβε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του στις αρχές Ιανουαρίου.

Ειδικά οι επισκέψεις των ηγετών του Καναδά, της Φιλανδίας και της Βρετανίας έχουν κάνει αίσθηση και δεν λείπουν δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο που μιλούν ξεκάθαρα για μια στρατηγική στροφή της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Κίνα.

Το πιο σωστό όμως θα ήταν να δούμε αυτές τις επισκέψεις με τα μάτια των διαχειριστών. Αν το κάνουμε αυτό θα δούμε ότι πρόκειται για μια αντιστάθμιση κινδύνου με στόχο «την επιλεκτική επαναρύθμιση και τη διατήρηση ανοικτών καναλιών επικοινωνίας με το Πεκίνο υπό την αυξανόμενη αβεβαιότητα της απρόβλεπτης πολιτικής των ΗΠΑ» όπως τόσο χαρακτηριστικά δήλωσε στο CNBC ο Γιουέ Σου, οικονομολόγος στο Economist Intelligence Unit.

Βλέπετε, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Ντόναλτ Τραμπ δεν έχει επιβάλει δασμούς μόνο στην Κίνα, αλλά και στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Το Πεκίνο έχει διαχειριστεί έξοχα την εξέλιξη αυτή, παρουσιάζοντας στις πληττόμενες χώρες την Κίνα ως έναν σταθερό και αξιόπιστο εταίρο που έχει μάλιστα κάθε διάθεση να μετατραπεί σε μια σταθεροποιητική δύναμη για τον κόσμο.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι επισκέψεις των Πρωθυπουργών της Βρετανίας και του Καναδά έγιναν με τη συνοδεία μεγάλων επιχειρηματικών αντιπροσωπειών. Για παράδειγμα σχεδόν 60 βρετανικές εταιρείες και πολιτιστικοί οργανισμοί συνόδευσαν τον Κιρ Στάρμερ στο ταξίδι του στην Κίνα.

Όπως θα δούμε δε παρακάτω, ο βρετανικός φαρμακευτικός γίγαντας AstraZeneca χρησιμοποίησε την κρατική επίσκεψη για να ανακοινώσει σχέδια επένδυσης 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα έως το 2030.

Ομοίως, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κάρνεϊ, ο Καναδάς συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς σε έναν περιορισμένο αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Κίνα στο 6,1% από 100%, με αντάλλαγμα χαμηλότερους κινεζικούς δασμούς στους καναδικούς σπόρους canola.

Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις προφανώς είναι εδώ και καιρό πρόθυμες να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την πρόσβαση στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, την Κίνα.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο προτρέπει τα έθνη που επισκέπτεται να δημιουργήσουν δίκαιο περιβάλλον για τις κινεζικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ή επενδύουν τοπικά. Για παράδειγμα πολλές κινεζικές εταιρείες, όπως οι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχουν επιταχύνει τα παγκόσμια σχέδια επέκτασης τους, καθώς η εγχώρια ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ηγέτες που επισκέπτονται το Πεκίνο θέλουν απαραίτητα να αποσυνδεθούν από τις ΗΠΑ, καθότι για τους περισσότερους, οι ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο εμπορικό τους εταίρο. Επιθυμούν όμως σαφώς λιγότερη εξάρτηση και αυτό προϋποθέτει να ανοίξουν τη βεντάλια των εμπορικών τους εταίρων προς την Ασία με πρώτη πρώτη την Κίνα.

Βέβαια αυτό ενέχει έναν κίνδυνο. Να προκαλέσουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ήδη την προηγούμενη εβδομάδα απείλησε με δασμούς 100% τον Καναδά εάν «κάνει συμφωνία» με την Κίνα και δήλωσε ότι είναι «πολύ επικίνδυνο» για τη Βρετανία να κάνει δουλειές με το Πεκίνο.

Όσοι ηγέτες λοιπόν επισκέπτονται το Πεκίνο προκειμένου να διατηρήσουν ανοιχτό το κανάλι της Κίνας, καλούνται την ίδια στιγμή να ισορροπήσουν και σε τεντωμένο σκοινί όσον αφορά τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ.

Το άνοιγμα της Κίνας στη βιοτεχνολογία

Οι αλλαγές στην τιμολόγηση των φαρμάκων στην αγορά των ΗΠΑ , η οποία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών για τις περισσότερες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, αυξάνουν την πίεση στη φαρμακοβιομηχανία, σε μια κρίσιμη μάλιστα στιγμή για πολλά μεγάλα ονόματα του χώρου, λόγω της λήξης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για αρκετά επιτυχημένα φάρμακα.

Πολλές λοιπόν από αυτές τις φαρμακοβιομηχανίες αναζητούν ολοένα και πιο ανατολικά την καινοτομία, προκειμένου να αντικαταστήσουν τα έσοδα των φαρμάκων τα οποία θα πάψουν να έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Κίνα έχει αρχίσει να προσελκύει πολλές δυτικές φαρμακευτικές στους κόλπους της, ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας προσπάθειας της να ανέβει στην αλυσίδα αξίας των βιοφαρμακευτικών προϊόντων.

Η ανάδειξη της Κίνας ως ηγέτη στην προκλινική και πρώιμη φάση ανάπτυξης έρχεται καθώς η χρηματοδότηση της βιοτεχνολογίας σε άλλες περιοχές έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια.

Φυσικά έχει διαδραματίσει μεγάλο ρόλο και η ταχύτητα με την οποία μπορούν να διεξαχθούν στην Κίνα πρώιμες δοκιμές σε ανθρώπους, ενώ την ίδια στιγμή πολλοί Κινέζοι επιστήμονες επιστρέφουν στον βιοτεχνολογικό τομέα της χώρας.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της PitchBook, ο βιοφαρμακευτικός τομέας της Κίνας έχει αναδιαμορφωθεί γύρω από τις θεραπείες επόμενης γενιάς σε συνδυασμό με την αποτελεσματική υποδομή κλινικών δοκιμών.

Μια έκθεση του Κέντρου Επιστήμης και Διεθνών Υποθέσεων του Χάρβαρντ Μπέλφερ από τον Ιούνιο υποστήριξε ότι «η Κίνα έχει την πιο άμεση ευκαιρία να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βιοτεχνολογία » και ότι αυτό θα μπορούσε να «μεταβάλλει γρήγορα την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων στον κλάδο».

Ως εκ τούτου, οι πολυεθνικές και οι βιοφαρμακευτικές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν στρέψει τα μάτια τους στην Κίνα. Οι συμφωνίες αδειοδότησης μεταξύ των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών και των κινεζικών βιοτεχνολογικών έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, με 57 συμφωνίες να έχουν λάβει χώρα μόνο το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Biopharma Dive.

Το 2026 μπήκε εξίσου δυνατά, με την AstraZeneca να ανακοινώνει επί την ευκαιρία της επίσκεψης του Κιρ Στάρμερ στο Πεκίνο ότι σχεδιάζει να επενδύσει 15 δισ.δολάρια στην Κίνα έως το 2030 για να επεκτείνει τόσο την παραγωγή όσο και την έρευνα και ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στην παχυσαρκία και θα συνεργαστεί με την εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ CSPC Pharmaceuticals.

Η συμφωνία συνεργασίας περιλαμβάνει οκτώ από τα προκλινικά και πρώιμου σταδίου προγράμματα της CSPC.

Η AstraZeneca θα καταβάλει στην CSPC 1,2 δισ. δολάρια προκαταβολικά και επιπλέον 17,3 δισ. εάν επιτευχθούν ορισμένα κανονιστικά, ερευνητικά και πωλησιακά ορόσημα.

Οι δηλώσεις της εταιρείας ήταν κάτι παραπάνω από χαρακτηριστικές του κλίματος συνεργασίας με την Κίνα:«Αυτές οι επενδύσεις εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα αξίας, από την ανακάλυψη φαρμάκων και την κλινική ανάπτυξη έως την κατασκευή, και φέρνουν την κινεζική καινοτομία στον κόσμο». Mάλιστα η ΑstraZeneca ανέφερε και μια πληθώρα άλλων συνεργασιών με άλλες βιοτεχνολογικές εταιρείες στην περιοχή.

Για τη μεγαλύτερη λοιπόν εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, η Κίνα εφεξής θα είναι μια εξίσου σημαντική περιοχή ανάπτυξης με τις ΗΠΑ.

Οι ανακοινώσεις δε για τη συνεργασία της με την CSPC έγιναν λίγο πριν από την εισαγωγή των μετοχών της AstraZeneca στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης –στις 30 Ιανουαρίου η εταιρεία απέσυρε τα ADRs από τον Νasdaq και σήμερα ξεκινάει η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της στο NYSE- και την πρόσφατα ανακοινωθείσα επένδυση 50 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ προκειμένου η εταιρεία να πληρεί τις προϋποθέσεις για την άρση των δασμών που έχει επιβάλλει ο Ντόναλτ Τραμπ.

Η AstraZeneca στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό που περιγράψαμε στο πρώτο μέρος του άρθρου. Για τις πολυεθνικές, οι ΗΠΑ παραμένουν ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς του εταίρους. Όμως οι απρόβλεπτες πολιτικές του Ντόναλτ Τραμπ τους επιβάλλουν τη στρατηγική της διαφοροποίησης.

Η AstraZeneca με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της για επενδύσεις και στις ΗΠΑ και την Κίνα δηλώνει ξεκάθαρα ότι θέλει να υποστηρίξει και την πρώτη και τη δεύτερη σε μέγεθος αγορά της, με την κινεζική αγορά όμως να διεκδικεί με την πάροδο του χρόνου μεγαλύτερο μερίδιο τόσο από άποψη εσόδων όσο και από άποψη έρευνας.

Σημειωτέον ότι η AstraZeneca δεν είναι η μόνη φαρμακευτική εταιρεία που επενδύει στην Κίνα. Τον Ιούλιο του 2025 η GSK υπέγραψε συμφωνία με την Hengrui Pharma αξίας έως και 12 δισ.δολαρίων.

Θα μπορέσουν οι ΗΠΑ να προστατέψουν το δικό τους μερίδιο στην Έρευνα και Ανάπτυξη κόντρα στη σφήνα της Κίνας;

