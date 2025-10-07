Παγκόσμιο εμπόριο: «Ψαλίδι» 1,3% στις προβλέψεις για το όγκο του 2026

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου μείωσε σημαντικά την Τρίτη τις προβλέψεις του για το 2026 σχετικά με την αύξηση του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευμάτων στο 0,5%, επικαλούμενος τις αναμενόμενες καθυστερημένες επιπτώσεις από τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω από την προηγούμενη εκτίμησή του τον Αύγουστο για αύξηση 1,8%.

«Οι προοπτικές για το επόμενο έτος είναι πιο ζοφερές... Είμαι πολύ ανήσυχη», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, Νγκόζι Οκόντζο-Ιγουεάλα, στους δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Ωστόσο, είπε ότι το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα δείχνει ανθεκτικότητα, με το πολυμερές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες να παρέχει κάποια σταθερότητα εν μέσω των εμπορικών αναταραχών.

Για το 2025, ο ΠΟΕ αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για τον όγκο του παγκόσμιου εμπορίου στο 2,4%, από 0,9% προηγουμένως, κυρίως λόγω της πρόωρης συγκέντρωσης των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την αύξηση των δασμών και της αύξησης του εμπορίου προϊόντων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι αποφάσεις του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο έχουν συγκλονίσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχουν προκαλέσει κύμα αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία.

Στις 7 Αυγούστου, ο Τραμπ επέβαλε υψηλότερους δασμούς στις εισαγωγές από δεκάδες χώρες, με αποτέλεσμα σημαντικοί εμπορικοί εταίροι όπως η Ελβετία, η Βραζιλία και η Ινδία να αναζητήσουν καλύτερες συμφωνίες, ενώ η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία που ορίζει δασμούς 15% για τις περισσότερες εισαγωγές.

Η συνολική αύξηση του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευμάτων αναμένεται να επιβραδυνθεί από 2,8% πέρυσι σε 2,4% φέτος και 0,5% το επόμενο έτος.