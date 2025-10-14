ΟΠΑΠ: Η αρχιτεκτονική του μεγάλου deal με την Allwyn

Το όνομα της Allwyn, που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του οικονομικού τύπου και των οικονομικών ιστοσελίδων, λόγω του deal με τον ΟΠΑΠ, είναι σχεδόν άγνωστο στο εγχώριο επενδυτικό κοινό, ακόμα και στο πιο εξειδικευμένο. Και αυτό είναι λογικό, καθώς η Allwyn βρίσκεται πίσω από έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των λοταριών, των τυχερών παιχνιδιών, του iGaming και της ψυχαγωγίας, σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Τσεχία, η Κύπρος, καθώς και στις ΗΠΑ, με διαφορετικά ονόματα και brand names. Για παράδειγμα, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η κορυφαία βρετανική εταιρεία στοιχημάτων Camelot UK, ανήκει στον όμιλο της Allwyn μέσω εξαγοράς που είχε πραγματοποιηθεί το 2023.

Η Allwyn είναι ένας πολυεθνικός διαχειριστής λαχείων, λοταριών, καθώς και διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Η Allwyn Ιnternational AG, εμφάνισε στον ισολογισμό του 2024 έσοδα της τάξης €8,79 δισ. και EBITDA €1,54 δισ. Και μάλιστα τα EBITDA έχουν έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς πάνω από το 50%, δηλαδή τα €828,9 εκατ. προέρχονται από τις δραστηριότητες του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ακολουθούμενα από τα €276,6 εκατ. της Αυστρίας. Επομένως, δεν είναι καθόλου τυχαίο το deal ανάμεσα στην Allwyn και στον ΟΠΑΠ, λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου βάρους, που έχει ο ΟΠΑΠ στα οικονομικά αποτελέσματα της Allwyn, όπως βλέπουμε στις ακόλουθες λογιστικές καταστάσεις

H Allwyn δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο με τα ακόλουθα brand names και παιχνίδια, με τα έσοδα να ανέρχονται στα €2,4 δισ. και τα EBITDA στα €828,9 εκατ.

Στην Αυστρία δραστηριοποιείται με τα ακόλουθα brand names και παιχνίδια, με έσοδα €1,65 δισ. και EBITDA €276,6 εκατ.

Στην Τσεχία δραστηριοποιείται με τα ακόλουθα brand names και παιχνίδια με τα έσοδα €531,3 εκατ. και τα EBITDA €129,9 εκατ.

Στις ΗΠΑ δραστηριοποιείται μέσω τεχνολογικής υποστήριξης στις ακόλουθες λοταρίες με τα έσοδα €233,5 εκατ. και EBITDA στα €45,2 εκατ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο δραστηριοποιείται μέσω της Camelot UK και της National Lottery, με έσοδα στα €4 δισ. και EBITDA στα €35 εκατ.

Και στην Ιταλία δραστηριοποιείται μέσω της συμμετοχής της στην Lottoitalia με ποσοστό 32,5%, με το υπόλοιπο ποσοστό να ανήκει στην IGT Lοttery.

Η Allwyn ακολουθεί με αυστηρότητα τις αρχές της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις αρχές προστασίας των συμμετεχόντων στα παιχνίδια, όπως βλέπουμε και στα ειδικά εδάφια των ετήσιων απολογισμών της.

Η συγχώνευση της Allwyn και του OΠΑΠ μέσω ανταλλαγής μετοχών, θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο λοταριών και τυχερών παιχνιδιών, με συνολική κεφαλαιοποίηση €16,2 δισ. Μετά την Flutter Entertainment plc η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με τη μετοχή της να διαπραγματεύεται στη Wall Street (FLUT) και στο London Stock Exchange (FLTR) με κεφαλαιοποίηση της τάξης των $42,5 δισ. Στην Flutter Entertainment plc ανήκουν γνωστά εμπορικά ονόματα όπως η Betfair, η Fanduel, η Paddy Power, η Sportsbet, η PokerStars και η Sky Betting & Gaming.

Η Allwyn θα ελέγχει το 78,5% του νέου σχήματος, δηλαδή της νέας Allwyn που θα έχει έδρα στην Ελβετία. Αφού ήδη κατέχει το 51,8% των μετοχών του ΟΠΑΠ, με τους υπόλοιπους μετόχους να κατέχουν το 21,5% του τελικού νέου σχήματος.

Ουσιαστικά η Allwyn θα λάβει 437.688.420 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της νέας Allwyn, αξίας €20,12 ανά μετοχή, καθώς και 36.249.223 νέες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της νέας Allwyn, αξίας €0,30 ανά μετοχή. Οι προνομιούχες μετοχές θα λαμβάνουν ένα σταθερό ετήσιο μέρισμα, φέρνοντας στη μνήμη μας, τις εγχώριες προνομιούχες μετοχής της ΤΙΤΑΝ, της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και άλλων, που έχουν εξαφανιστεί με το πέρασμα του χρόνου.

Οι σημερινοί επενδυτές της μετοχής του ΟΠΑΠ, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στη συμμετοχή τους στο νέο σχήμα και στην ρευστοποίηση των μετοχών τους.

Η συμμετοχή τους στο νέο μεγαλύτερο σχήμα, τους επιτρέπει να γίνουν μέτοχοι σε ένα μεγαλύτερο σχήμα, που σε δεύτερη φάση θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα (dual listing) και σε ένα μεγαλύτερο χρηματιστήριο. Σε ένα σχήμα που παρέχει γεωγραφική διαφοροποίηση σε χώρες με χαμηλότερη ίσως διείσδυση στα τυχερά παιχνίδια, αλλά με περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης μέσω του μοντέλου του online gaming, που κυριαρχεί σήμερα παγκοσμίως. Σε ένα σχήμα που διαθέτει ισχυρές ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Οι μέτοχοι που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν μέσω ανταλλαγής μετοχών στο νέο σχήμα, έχουν την εναλλακτική επιλογή της άσκησης του δικαιώματος εξόδου. Με την τιμή του δικαιώματος αυτού να προσδιορίζεται στα €19,04. Η Allwyn έχει ορίσει ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της συναλλαγής, ότι οι μέτοχοι που θα ασκήσουν εγκύρως το δικαίωμα εξόδου δεν θα υπερβούν σε ποσοστό το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ. Ωστόσο, η Allwyn διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να άρει στην πορεία αυτήν την προϋπόθεση.